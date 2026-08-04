Oroscopo del 4 agosto 2026

Ariete

La giornata, senza ombra di dubbio, è una delle più cruciali dell’estate; è il momento giusto per raccogliere in alcune occasioni e seminare in altre.

Toro

Oggi è all’insegna dell’equilibrio e della serenità; godetevi ogni giornata della settimana, soprattutto chi è in vacanza, e non fatevi coinvolgere dal lavoro.

Gemelli

La giornata è vivace e stimolante, con tanta voglia di comunicare. Sarà forte il bisogno di esprimere sentimenti, gioia, rancore e insofferenza.

Cancro

Oggi è una delle giornate migliori del periodo. I sentimenti fanno da padroni e vi lascerete andare alla caterva di emozioni che da tempo trattenete nel vostro cuore.

Leone

La giornata è brillante, avrete molte occasioni per mostrare talento e capacità. Il momento è adatto per socializzare.

Vergine

Oggi dovete essere riflessivi, tranquilli, meglio evitare discussioni, litigi, malintesi, sospetti che altererebbero sia l’umore che i pensieri. Mettete ordine nei progetti e nelle cose che volete avvengano, anche se su alcune siete in difficoltà.

Bilancia

Oggi contano i rapporti e le relazioni, non i sentimenti. La connessione tra persone, familiari, conoscenti, amici, colleghi è difficile, mantenetevi.

Scorpione

Giornata intensa, l’intuizione vi prenderà la mano e vi ritroverete ad agire in modo inconsapevole.

Sagittario

Oggi sentite di avere tanti desideri nel cuore, come viaggiare, cambiare ambiente, fare qualcosa di diverso dal solito.

Capricorno

La giornata è intricata, Venere diventa ostile e tante cose si complicano, bisogna che vi armiate di pazienza e voglia di capire gli altri.

Acquario

La giornata è creativa e imprevedibile, l’opposizione di Giove vi porta a spendere più del dovuto, sia in termini economici che sentimentali.

Pesci

La giornata è fluida con momenti estremamente favorevoli e altri meno; affidatevi alla sensibilità e all’intuito, vostro punto di forza.