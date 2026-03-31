Oroscopo del 31 marzo 2026

Ariete
La giornata va organizzata per operatività, potrete contare su una forte energia, approfittate del momento per fare buoni affari.
Toro
La giornata ha un po’ di amaro in bocca o un po’ di risentimento, non abbattetevi e non dubitate delle vostre capacità.
Gemelli
Giorno confuso, dispersivo, mettete in ordine i vostri impegni e le priorità da risolvere al più presto.
Cancro
Dovrete essere determinati nell’affrontare le cose quotidiane, fate scelte rassicuranti basate sulle priorità che ritenete più importanti.
Leone
Oggi non dovete avere dubbi, né esitazioni, tutto va alla grande, siete convinti di ciò che fate e fate ciò di cui siete convinti.
Vergine
Organizzate il lavoro senza alcuna fretta, ma trovando spazi proficui per i vostri obiettivi, senza dispersione.
Bilancia
Giornata in cui siete obbligati a prendere decisioni importanti sotto ogni aspetto della vostra quotidianità: affrontate le decisioni di petto.
Scorpione
La giornata di oggi vi permette di concretizzare un progetto importante, siate schematici, precisi, attenti alle opportunità.
Sagittario
Giornata migliore per ottenere risultati, evitare passi falsi con colleghi e collaboratori. Siate precisi, guardatevi intorno e afferrate le occasioni che vi si presentano.
Capricorno
La giornata vi impone di difendere i confini tra voi e chi cerca di manipolarvi, vi sentirete messi alla prova in ambito familiare e lavorativo.
Acquario
Provate tanta nostalgia e sentirete la mancanza di qualcosa in particolare, di un amore o di una persona che non fa più parte della vostra vita.
Pesci
La giornata potrebbe farvi ritrovare un’amicizia veramente importante o solo consolidarne una che avevate perso di vista.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.