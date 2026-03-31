Oroscopo del 31 marzo 2026

Ariete

La giornata va organizzata per operatività, potrete contare su una forte energia, approfittate del momento per fare buoni affari.

Toro

La giornata ha un po’ di amaro in bocca o un po’ di risentimento, non abbattetevi e non dubitate delle vostre capacità.

Gemelli

Giorno confuso, dispersivo, mettete in ordine i vostri impegni e le priorità da risolvere al più presto.

Cancro

Dovrete essere determinati nell’affrontare le cose quotidiane, fate scelte rassicuranti basate sulle priorità che ritenete più importanti.

Leone

Oggi non dovete avere dubbi, né esitazioni, tutto va alla grande, siete convinti di ciò che fate e fate ciò di cui siete convinti.

Vergine

Organizzate il lavoro senza alcuna fretta, ma trovando spazi proficui per i vostri obiettivi, senza dispersione.

Bilancia

Giornata in cui siete obbligati a prendere decisioni importanti sotto ogni aspetto della vostra quotidianità: affrontate le decisioni di petto.

Scorpione

La giornata di oggi vi permette di concretizzare un progetto importante, siate schematici, precisi, attenti alle opportunità.

Sagittario

Giornata migliore per ottenere risultati, evitare passi falsi con colleghi e collaboratori. Siate precisi, guardatevi intorno e afferrate le occasioni che vi si presentano.

Capricorno

La giornata vi impone di difendere i confini tra voi e chi cerca di manipolarvi, vi sentirete messi alla prova in ambito familiare e lavorativo.

Acquario

Provate tanta nostalgia e sentirete la mancanza di qualcosa in particolare, di un amore o di una persona che non fa più parte della vostra vita.

Pesci

La giornata potrebbe farvi ritrovare un’amicizia veramente importante o solo consolidarne una che avevate perso di vista.