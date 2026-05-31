Oroscopo del 31 maggio 2026

Ariete

Oggi dovete coniugare sempre e in tutte le forme la parola prudenza. Serata tutta da vivere con amici e la persona del cuore.

Toro

In amore e in famiglia meglio essere pacifici e trovare un atteggiamento pacato nelle relazioni amicali.

Gemelli

Buone opportunità di lavoro in altre città, non dico che dovete farlo ad occhi chiusi, ma riflettete senza preconcetti.

Cancro

Oggi qualche ostacolo nei rapporti sociali, non è colpa vostra, è il momento che va così, ci vuole pazienza.

Leone

Oggi siate estremamente chiari e non usate parole che possono essere mal interpretate, con possibili incomprensioni.

Vergine

Oggi rimane di primaria importanza la necessità di fare spazio e liberarvi del superfluo, concretamente e metaforicamente. Giornata piacevole da vivere con un po’ di leggerezza.

Bilancia

Oggi riceverete un aiuto, un bonus o un rientro finanziario che inseguivate da tempo. Un litigio familiare potrebbe guastare la serenità della giornata, se potete non fatevi coinvolgere.

Scorpione

Oggi potrete contare su una buona dose di coraggio e sarete pronti a fare scelte definitive e importanti.

Sagittario

Evitate questioni su cui potreste soprassedere, non siate irritabili. Possibili tensioni in famiglia per denaro o divisioni ereditarie.

Capricorno

Oggi sperimenterete la seduzione e potreste trovare finalmente la vostra anima gemella, se la state cercando.

Acquario

Serata da passare in casa in compagnia di sé stessi per non fare di peggio; riflettete sulle cose da fare che sono molte.

Pesci

Oggi è da passare a casa con la persona del cuore a scambiarsi tenerezze; in alternativa un buon libro.