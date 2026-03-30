Oroscopo del 30 marzo 2026

Ariete

Oggi riuscirete possibilità a trasformare le difficoltà in occasioni e vi sentite lucidi per ottenere ciò che desiderate.

Toro

Sforzatevi di superare l’apatia che vi avvolge da qualche settimana, organizzate nuovi incontri d’amore, oppure positivamente la relazione con il partner.

Gemelli

Inizio settimana in cui dovrete scegliere tra azioni concrete o attaccarvi ai sogni. La seconda parte della giornata è problematica, mantenete la calma.

Cancro

Avete voglia di complicità e di dare valore a ciò che davvero conta, come i sentimenti della coppia e le decisioni pratiche.

Leone

Inizio settimana brillante, in cui siete ancora gli attori principali, avrete la possibilità di trasformare anche le difficoltà in occasioni.

Vergine

Inizio settimana in cui dovete superare la solita ansia e per vincere l’apatia organizzate nuovi incontri d’amore per riprendere positivamente la relazione con il partner.

Bilancia

Inizio settimana proficuo, riceverete successi quotidiani, forse di poco conto, ma che, sommati tra loro, vi regaleranno momenti sereni.

Scorpione

Vi sentite complici del destino, tanto che darete valore a ciò che davvero conta nelle decisioni pratiche, nei sentimenti e nella coppia.

Sagittario

Siete alla ricerca di occasioni positive e, se agirete con lucidità, riuscire a realizzare i vostri desideri.

Capricorno

Imperativo improrogabile contro l’apatia che sentite è l’adoperarsi con nuovi incontri d’amore o riprendere il rapporto con la vostra anima gemella.

Acquario

Settimana in cui preferirete la concretezza all’ideale di libertà; la solitudine, per principio, vi risulta pesante. Allora correte ai ripari.

Pesci

Complici di amici e familiari, darete valore a ciò che davvero conta nelle relazioni e nella coppia. Consigli e azioni si intensificano ogni giorno in modi diversi.