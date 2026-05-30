Oroscopo del 30 maggio 2026

Ariete

Sul lato economico sarà meglio evitare ogni mossa, non siete sereni, volete troppo e volete fare troppo, meglio rimandare e concentrarvi per consolidare il vostro conto corrente.

Toro

Oggi vivrete belle emozioni, in coppia o con gli amici più cari; insomma, è proprio un bel momento da vivere tutto d’un fiato.

Gemelli

Oggi non è proprio il caso di mettervi di traverso, anche se la prospettiva per voi comprende un trasferimento o un cambiamento di residenza.

Cancro

Oggi non potrete trincerarvi dietro dubbi e indecisioni; adeguatevi, saranno premiate le iniziative personali.

Leone

Oggi rischiate di escludere qualcuno nelle relazioni interpersonali, non cercate di capire cosa accade, seguite il fiume, senza fare commenti.

Vergine

Marte, in un segno amico, vi offre la possibilità concreta di investire positivamente i vostri capitali o i vostri risparmi.

Bilancia

Oggi vi sentirete pieni di passione e voglia di amare, sarete spontanei e desiderosi di vivere un nuovo amore, con la A maiuscola.

Scorpione

Oggi siete concentrati per un trasferimento, una ristrutturazione, anche grazie a un mutuo che finalmente arriva; potreste attuare i vostri sogni.

Sagittario

Migliorano, con un buon andamento, le vostre finanze e il conto corrente. Marte in aspetto negativo vi rende propensi a prendevi questioni futili con chiunque.

Capricorno

In amore armatevi di comprensione con il partner, che attraversa un momento di stanchezza ed è poco incline a sopportare i vostri silenzi.

Acquario

Oggi avrete delle relazioni, Urano in aspetto positivo amplifica i vostri sensi già sollecitati ed è meglio accettare ogni intuizione.

Pesci

Se è necessario, fatevi in quattro per chiarirvi con il partner, molto si mette in moto e tornerà l’amore.