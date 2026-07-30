Oroscopo del 30 luglio 2026

Ariete

Proponetevi sul lavoro, portate idee nuove, contate su qualche entrata extra, sentirete una spinta verso tutto ciò che volete ottenere.

Toro

In famiglia le cose vanno meglio e godrete di grande serenità, armonia e vittorie personali.

Gemelli

Importanti aspetti provocano cambiamenti che determineranno l’avvicendarsi di cose non tutte positive.

Cancro

La giornata amplifica e promette, non toglie ma elimina solo quanto di inutile e antico possa esserci.

Leone

Oggi c’è qualche timore legato alle relazioni sia di lavoro che di affetto, prima che tutto migliori nei prossimi giorni.

Vergine

È una cosa passeggera, sicuramente, ma sarà bello vedervi presi dalle spire dell’amore; c’è una forte speranza nei cuori solitari.

Bilancia

Giornata migliore della settimana, che vi regala emozioni profonde con la persona amata, o in casa con tanta armonia, o sul lavoro con l’approvazione e il sostegno degli amici e collaboratori.

Scorpione

Oggi i rapporti di famiglia sono importanti per trovare l’affetto, la comprensione e anche qualche risposta.

Sagittario

Oggi programmate qualcosa di grande e coinvolgente, grazie al vostro ottimismo e capacità di collaborazione.

Capricorno

La settimana è costruttiva per i bilanci familiari, tutto vi aiuta nelle relazioni sociali e dovete assolutamente approfittarne per stabilizzare i vostri legami e qualche piccolo vecchio malinteso.

Acquario

Dovete andare a feste e ritrovi, ballate tutta la notte, mangiate e divertitevi in tutte le apericene in cui siete invitati. Troverete tutto ciò che vi serve anche l’amore, il lavoro, la stima e il divertimento.

Pesci

La famiglia funziona da sola e non pretende molte attenzioni, e la cosa vi da tanta serenità. Siete pressati dalle richieste finanziarie.