Oroscopo del 30 giugno 2026

Ariete
Con l’entrata di Giove in un segno amico, potrete contare su una fortuna sfacciata, tuttavia la dovete usare con diligenza, senza sprechi come spesso fate.
Toro
Giornata abbastanza serena, Marte è uscito dal vostro segno e non vi stimola più pesantemente, potrete rientrare nella calma che vi piace tanto.
Gemelli
Oggi le cose andranno di bene in meglio e non avete pianeti dissonanti.
Cancro
La giornata è impegnativa nel quotidiano, troppo sollecitati nei giorni scorsi avete bisogno di rallentare e di evitare compiti gravosi.
Leone
Oggi c’è un evento straordinario che accade ogni dodici anni, Giove entra nel vostro segno e inizia un momento di fortuna sfacciata. In bocca al lupo.
Vergine
Potrete contare su nuove entrate di denaro o eredità. Dove è possibile investite questo nuovo flusso di contanti.
Bilancia
La giornata scorre veloce e vi regala tanta voglia di divertirvi, di compagnia leggera e simpatica, di scherzare e fare cose da adolescenti.
Scorpione
Oggi avete bisogno di tutta la vostra pazienza, Giove è diventato ostico e potrete dimenticarvi le occasioni fortunate che avete sperimentato quest’anno.
Sagittario
La giornata è meravigliosa, riuscirete a dimenticare anche il pianeta Urano che, dai Gemelli, vi sta dando qualche piccolo problema ogni tanto.
Capricorno
La giornata ha la Luna dalla vostra parte; da oggi e per qualche giorno godrete di grande intuito e capacità strategica per raggiunge le occasioni a cui ambite.
Acquario
Nella giornata il cielo cambia e Giove per voi si mette di traverso, cominciando dai nati nella prima decade.
Pesci
La giornata per voi è intensa con aspetti di grande serenità e calma, tra tutti i segni d’acqua siete in pool position.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.