Oroscopo del 30 giugno 2026

Ariete

Con l’entrata di Giove in un segno amico, potrete contare su una fortuna sfacciata, tuttavia la dovete usare con diligenza, senza sprechi come spesso fate.

Toro

Giornata abbastanza serena, Marte è uscito dal vostro segno e non vi stimola più pesantemente, potrete rientrare nella calma che vi piace tanto.

Gemelli

Oggi le cose andranno di bene in meglio e non avete pianeti dissonanti.

Cancro

La giornata è impegnativa nel quotidiano, troppo sollecitati nei giorni scorsi avete bisogno di rallentare e di evitare compiti gravosi.

Leone

Oggi c’è un evento straordinario che accade ogni dodici anni, Giove entra nel vostro segno e inizia un momento di fortuna sfacciata. In bocca al lupo.

Vergine

Potrete contare su nuove entrate di denaro o eredità. Dove è possibile investite questo nuovo flusso di contanti.

Bilancia

La giornata scorre veloce e vi regala tanta voglia di divertirvi, di compagnia leggera e simpatica, di scherzare e fare cose da adolescenti.

Scorpione

Oggi avete bisogno di tutta la vostra pazienza, Giove è diventato ostico e potrete dimenticarvi le occasioni fortunate che avete sperimentato quest’anno.

Sagittario

La giornata è meravigliosa, riuscirete a dimenticare anche il pianeta Urano che, dai Gemelli, vi sta dando qualche piccolo problema ogni tanto.

Capricorno

La giornata ha la Luna dalla vostra parte; da oggi e per qualche giorno godrete di grande intuito e capacità strategica per raggiunge le occasioni a cui ambite.

Acquario

Nella giornata il cielo cambia e Giove per voi si mette di traverso, cominciando dai nati nella prima decade.

Pesci

La giornata per voi è intensa con aspetti di grande serenità e calma, tra tutti i segni d’acqua siete in pool position.