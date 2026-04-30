Oroscopo del 30 aprile 2026

Ariete

Oggi la scelta appartiene a ciascuno di voi, non può esserci nessuna condizione o decisione che vada bene per uno e non per l’altro o viceversa, fatevi valere.

Toro

Oggi ci sono cose da affrontare, le occasioni iniziano a prendere forma, non solo nella vostra mente. Chiuderete accordi vantaggiosi ed efficaci per la professione.

Gemelli

Ogni singolo aspetto – studio, lavoro, famiglia – vi chiede di agire; fate la cosa giusta senza tentennamenti o manovre di distrazione.

Cancro

Amici fidati oggi vi sono più vicini e, in qualche modo, vi sostengono. Siate determinati a prendere in mano i vostri progetti e sforzartavi di realizzarli.

Leone

Siete consapevoli di ciò che vi è veramente utile, ma anche di cosa fare per ottenere molto più di quanto avete ora: agite.

Vergine

Il Sole in aspetto armonico rinsalda i legami solidi, che già hanno superato difficoltà e contrasti. Qualche problema per le coppie con vecchie difficoltà, mai superate.

Bilancia

La giornata vi regala nuove opportunità e finalmente potrete avere più fiducia nel futuro. Sappiate che sarà assolutamente necessario pianificare le vostre azioni, non affidatevi al caso.

Scorpione

Giove è propizio per i nati negli ultimi dieci giorni del segno; i tempi degli aspetti planetari sono definitivamente tramontati.

Sagittario

Oggi non riuscite a trovare il momento per rilassarvi e sarete tentati di smettere di lottare. Per uscire dall’impasse del momento, dovete assolutamente parlare con chi ha la vostra fiducia e sa consigliarvi.

Capricorno

Consapevoli del cambiamento, vi sentite più battaglieri per le vostre posizioni e per le iniziative di lavoro.

Acquario

Oggi avete tanti stimoli e spiragli interessanti. Le aspettative che custodite si concretizzano prima lentamente, ma costantemente e si riaccende la fiducia in voi stessi.

Pesci

La giornata porta con sé leggerezza, senza drammi, dubbi o indecisioni. Il lavoro ha bisogno di opportunità, sarete propensi a cambiare qualcosa che ancora non migliora.