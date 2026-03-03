Oroscopo del 3 marzo 2026

Ariete
La settimana è divisa in due parti, l’inizio vi vede sereni, stranamente calmi, con la voglia di rimboccarsi le maniche senza esagitarsi.
Toro
Inizio settimana da vivere con serenità. Solo i nati negli ultimissimi giorni del segno per con la congiunzione di Urano sul Sole di nascita, dovranno barcamenarsi tra notizie improvvise e cambi di direzione.
Gemelli
Oggi vi vede in una grande confusione mentale, in amore qualche incomprensione, sul lavoro desiderate ciò che non avete e Mercurio retrogrado vi fa vivere in uno stato di scontento generale.
Cancro
Inizio settimana è un po’ così, un po’ colì, nel senso che ci sono cose che vanno bene o normali e altre che non vanno.
Leone
Siete il segno più sostenuto, riuscirete persino a essere molto concreti. Saturno vi addomestica, facendovi tralasciare quella pletora di teatralità che vi piace indossare per abbagliare gli altri.
Vergine
Oggi vi servono iniezioni di fiducia e meno satira, sappiamo che avete l’inclinazione a sottolineare gli aspetti negativi di chi vista intorno, colleghi, compagni o famiglia che sia, a scapito di un rapporto sereno e paritario.
Bilancia
Vi sentirete insicuri su più di un aspetto della vostra vita, non è che le cose vadano male, ma tutto è faticoso.
Scorpione
Inizio settimana è tanta roba, e con molta intensità emotiva, anche per voi sempre impassibili, ma con un cuore d’oro.
Sagittario
Oggi vi accompagna una sensazione di chiusura, che vi rimane appiccicata addosso, senza andar via. Un piccolo fastidio un malessere diffuso che, nonostante le cose vadano benino, vi rimane dentro e non scompare.
Capricorno
Oggi siete più disponibili del solito, sia con i colleghi, sia in amore e avete capito che per riprendere un ruolo apicale bisogna ispirare fiducia e rispetto.
Acquario
La giornata vi vede freddi e concentrati su determinati obiettivi, non ci sono aspetti negativi per voi e avete un grande spazio di decisione e di manovra.
Pesci
Giornata positiva, piena di idee, occasioni e cose da prendere al volo, Mercurio vi rende sensibili, partecipi ed emotivamente capaci di comunicare più del solito.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.