Oroscopo del 3 marzo 2026

Ariete

La settimana è divisa in due parti, l’inizio vi vede sereni, stranamente calmi, con la voglia di rimboccarsi le maniche senza esagitarsi.

Toro

Inizio settimana da vivere con serenità. Solo i nati negli ultimissimi giorni del segno per con la congiunzione di Urano sul Sole di nascita, dovranno barcamenarsi tra notizie improvvise e cambi di direzione.

Gemelli

Oggi vi vede in una grande confusione mentale, in amore qualche incomprensione, sul lavoro desiderate ciò che non avete e Mercurio retrogrado vi fa vivere in uno stato di scontento generale.

Cancro

Inizio settimana è un po’ così, un po’ colì, nel senso che ci sono cose che vanno bene o normali e altre che non vanno.

Leone

Siete il segno più sostenuto, riuscirete persino a essere molto concreti. Saturno vi addomestica, facendovi tralasciare quella pletora di teatralità che vi piace indossare per abbagliare gli altri.

Vergine

Oggi vi servono iniezioni di fiducia e meno satira, sappiamo che avete l’inclinazione a sottolineare gli aspetti negativi di chi vista intorno, colleghi, compagni o famiglia che sia, a scapito di un rapporto sereno e paritario.

Bilancia

Vi sentirete insicuri su più di un aspetto della vostra vita, non è che le cose vadano male, ma tutto è faticoso.

Scorpione

Inizio settimana è tanta roba, e con molta intensità emotiva, anche per voi sempre impassibili, ma con un cuore d’oro.

Sagittario

Oggi vi accompagna una sensazione di chiusura, che vi rimane appiccicata addosso, senza andar via. Un piccolo fastidio un malessere diffuso che, nonostante le cose vadano benino, vi rimane dentro e non scompare.

Capricorno

Oggi siete più disponibili del solito, sia con i colleghi, sia in amore e avete capito che per riprendere un ruolo apicale bisogna ispirare fiducia e rispetto.

Acquario

La giornata vi vede freddi e concentrati su determinati obiettivi, non ci sono aspetti negativi per voi e avete un grande spazio di decisione e di manovra.

Pesci

Giornata positiva, piena di idee, occasioni e cose da prendere al volo, Mercurio vi rende sensibili, partecipi ed emotivamente capaci di comunicare più del solito.