Oroscopo del 3 maggio 2026

Ariete
Siate più presenti sui social, così potreste recuperare informazioni che vi vengono date o che estrapolate fortuitamente, risolvendo un problema di lavoro.
Toro
Mercurio entra nel vostro segno e tutto sarà più facile: le comunicazioni, arriva la @ che stavate aspettando, la risposta ad una domanda, la firma su un contratto che desideravate.
Gemelli
Progettate tutte le tecniche che conoscete e sapete usare, non potete permettervi alti e bassi, puntate tutto sull’equilibrio e la stabilità.
Cancro
Bello il fine settimana, favorevole per incontri rilassanti e godibili, sotto tutti i punti di vista, vivetelo come una risorsa per la vostra ripresa.
Leone
Oggi godrete di un’atmosfera gioiosa, accettate inviti, scambiate coccole e affettuosità con chi amate, rilassatevi e godetevi la giornata.
Vergine
Il fine settimana può essere nervoso, usatelo per riflettere su ciò che volete davvero nella vostra vita e su ciò che è meglio lasciar andare.
Bilancia
Tirare una linea dritta e, se non siete sicuri, non fate nulla, rimandate; l’errore avrebbe un costo.
Scorpione
L’amore si addolcisce e diventa attento e gioioso, i legami solidi fanno progetti. Il lato professionale inizia a dare i propri frutti, anche se con fatica.
Sagittario
Oggi tutto va meglio, la giornata è rilassante. Non dimenticate di mantenere vivo il dialogo con chi vi sta intorno.
Capricorno
Oggi è il momento giusto per chi vuole iniziare un nuovo amore, esprimere i propri sentimenti e abbracciare con fiducia il futuro.
Acquario
Domenica piena di entusiasmo, vivetela tutta con gioia e non mettete freni, accettate inviti e frequentate nuovi ambienti senza diffidenza.
Pesci
Oggi sfruttate fino in fondo i momenti insieme al partner, stringete amicizie che possano durare nel tempo oppure rinsaldate quelle che già avete.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.