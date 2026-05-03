Oroscopo del 3 maggio 2026

Ariete

Siate più presenti sui social, così potreste recuperare informazioni che vi vengono date o che estrapolate fortuitamente, risolvendo un problema di lavoro.

Toro

Mercurio entra nel vostro segno e tutto sarà più facile: le comunicazioni, arriva la @ che stavate aspettando, la risposta ad una domanda, la firma su un contratto che desideravate.

Gemelli

Progettate tutte le tecniche che conoscete e sapete usare, non potete permettervi alti e bassi, puntate tutto sull’equilibrio e la stabilità.

Cancro

Bello il fine settimana, favorevole per incontri rilassanti e godibili, sotto tutti i punti di vista, vivetelo come una risorsa per la vostra ripresa.

Leone

Oggi godrete di un’atmosfera gioiosa, accettate inviti, scambiate coccole e affettuosità con chi amate, rilassatevi e godetevi la giornata.

Vergine

Il fine settimana può essere nervoso, usatelo per riflettere su ciò che volete davvero nella vostra vita e su ciò che è meglio lasciar andare.

Bilancia

Tirare una linea dritta e, se non siete sicuri, non fate nulla, rimandate; l’errore avrebbe un costo.

Scorpione

L’amore si addolcisce e diventa attento e gioioso, i legami solidi fanno progetti. Il lato professionale inizia a dare i propri frutti, anche se con fatica.

Sagittario

Oggi tutto va meglio, la giornata è rilassante. Non dimenticate di mantenere vivo il dialogo con chi vi sta intorno.

Capricorno

Oggi è il momento giusto per chi vuole iniziare un nuovo amore, esprimere i propri sentimenti e abbracciare con fiducia il futuro.

Acquario

Domenica piena di entusiasmo, vivetela tutta con gioia e non mettete freni, accettate inviti e frequentate nuovi ambienti senza diffidenza.

Pesci

Oggi sfruttate fino in fondo i momenti insieme al partner, stringete amicizie che possano durare nel tempo oppure rinsaldate quelle che già avete.