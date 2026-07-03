Oroscopo del 3 luglio 2026

Ariete

Non buttatevi di testa, ma pianificate. Tutti i pianeti lenti sono a vostro vantaggio e agiranno a seconda dell’età e delle responsabilità.

Toro

La giornata è buona per guardarvi intorno, prendere qualche decisione, fare luce su alcuni aspetti poco chiari del vostro entourage.

Gemelli

Siete favoriti anche in amore, ci sono nuove storie, nuovi amori e anche chi è già felicemente in coppia prederà decisioni importanti, come matrimonio, convivenza, figli, acquisti di immobili.

Cancro

In amore le cose vanno così così, meglio che vi affidiate alla comunicazione, dove avete qualche chance di farvi capire e stimare grazie a Mercurio favorevole.

Leone

Oggi con la Luna contraria è possibile qualche noia, che richiede più attenzione del solito nella gestione delle stranezze e del cibo.

Vergine

Cercate gli amici cari che vi capiscono e che ve lo dimostrano, sono aspetti altamente positivi di questa settimana e di questa giornata.

Bilancia

I giovani che sono in cerca di un nuovo impiego proprio oggi devono devono fare domande a trecento sessanta gradi.

Scorpione

Oggi dovete aggiustare il tiro, con questo aspetto tutti voi e i nati nella prima decade avete occasioni per maturare.

Sagittario

Oggi sarà molto difficile contenervi; il problema potrebbe essere proprio quello di non esagerare, niente promesse o altro, rischiereste di deludere qualcuno e rimanerci con il vostro conto corrente.

Capricorno

Grazie alle uscite di pianeti dal segno del Cancro, vi sentirete più liberi di esprimere i vostri sentimenti.

Acquario

Attenzione alle esagerazioni con chi osa criticarvi, sarebbe il caso, invece, di usare la vostra capacità colloquiale, con cui riuscite a zittire tutti.

Pesci

Sul lavoro le cose sono ben definite e vanno alla grande, siete energici e motivati, volete e potrete affrontare ogni sfida vi si presenti con spirito positivo.