Oroscopo del 3 giugno 2026

Ariete
Giornata alla grande per voi, interessante per chi lavora con il pubblico, nuovi ingaggi e nuove entrate.
Toro
Oggi in amore le relazioni non sono a rischio, almeno quelle solide, piuttosto parliamo di fiducia.
Gemelli
Numerose le entrate che aumentano il vostro conto corrente e vi rallegrano, ma non basta, c’è di più; già entra l’energia nella vostra quotidianità per l’arrivo di buone notizie.
Cancro
Per i single la settimana promette un amore, un sogno, una relazione duratura, un momento importante da vivere e che comporta una svolta emotiva personale.
Leone
A uno a uno i pianeti vi si mostrano gentili, vi sostengono e, invece di scombussolarvi, passano in aspetto positivo uno alla volta.
Vergine
Le vostre certezze stanno cambiando profondamente, siete alla ricerca di un equilibrio nuovo che coinvolga l’aspetto sociale e lavorativo della vostra esistenza.
Bilancia
Il vostro atteggiamento è importnte, dovete avere fiducia in voi stessi, le relazioni personali hanno bisogno di concretezza.
Scorpione
Mercurio diventa decisamente favorevole, tanti i progetti e le cose che vi passeranno davanti, per cui, quando potete o, meglio, sempre, affrontate ogni cosa con la dovuta calma.
Sagittario
Fatevi promotori di nuove iniziative, metteteci tutta la volontà di emergere e di voler raggiungere i vostri obiettivi.
Capricorno
Riuscirete a organizzare bene le azioni, dando le giuste priorità. Possibili piccoli viaggi o brevi spostamenti.
Acquario
Riceverete una conferma positiva su di un progetto e vi libererete dalla sensazione di essere uno spettatore nella vostra vita.
Pesci
Le serate potranno essere allegre, godetevi le piccole cose di ogni giorno e, se proprio qualcuno vi trascinasse in un litigio, non traete conclusioni affrettate.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.