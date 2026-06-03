Oroscopo del 3 giugno 2026

Ariete

Giornata alla grande per voi, interessante per chi lavora con il pubblico, nuovi ingaggi e nuove entrate.

Toro

Oggi in amore le relazioni non sono a rischio, almeno quelle solide, piuttosto parliamo di fiducia.

Gemelli

Numerose le entrate che aumentano il vostro conto corrente e vi rallegrano, ma non basta, c’è di più; già entra l’energia nella vostra quotidianità per l’arrivo di buone notizie.

Cancro

Per i single la settimana promette un amore, un sogno, una relazione duratura, un momento importante da vivere e che comporta una svolta emotiva personale.

Leone

A uno a uno i pianeti vi si mostrano gentili, vi sostengono e, invece di scombussolarvi, passano in aspetto positivo uno alla volta.

Vergine

Le vostre certezze stanno cambiando profondamente, siete alla ricerca di un equilibrio nuovo che coinvolga l’aspetto sociale e lavorativo della vostra esistenza.

Bilancia

Il vostro atteggiamento è importnte, dovete avere fiducia in voi stessi, le relazioni personali hanno bisogno di concretezza.

Scorpione

Mercurio diventa decisamente favorevole, tanti i progetti e le cose che vi passeranno davanti, per cui, quando potete o, meglio, sempre, affrontate ogni cosa con la dovuta calma.

Sagittario

Fatevi promotori di nuove iniziative, metteteci tutta la volontà di emergere e di voler raggiungere i vostri obiettivi.

Capricorno

Riuscirete a organizzare bene le azioni, dando le giuste priorità. Possibili piccoli viaggi o brevi spostamenti.

Acquario

Riceverete una conferma positiva su di un progetto e vi libererete dalla sensazione di essere uno spettatore nella vostra vita.

Pesci

Le serate potranno essere allegre, godetevi le piccole cose di ogni giorno e, se proprio qualcuno vi trascinasse in un litigio, non traete conclusioni affrettate.