Oroscopo del 29 marzo 2026

Ariete

Esasperati dalla lentezza che vi sta soffocando, sarete spesso sul punto di perdere il controllo; calmatevi, ragionate, non il caso di adirarvi, non risolvereste comunque niente.

Toro

I giorni si accavalleranno con innumerevoli incertezze che andranno a farvi sentire insicuri e, a volte, deboli.

Gemelli

Possibile il ritorno di un amore passato valutate con calma., vi ritorneranno nel breve periodo molto utili.

Cancro

Con il weekend le giornate sono via via più serene e potreste trovare spazi di puro divertimento.

Leone

Sarete capaci di un rigore mai avuto nel giudicare e nel prendere impegni personali, di lavoro e familiari.

Vergine

La settimana è un esempio di come andranno i prossimi mesi, dovrete decidere se cambiare abitazione, lavoro o amore.

Bilancia

Giornata da dedicare alla famiglia e al riposo, decidendo le mosse da fare la prossima settimana.

Scorpione

Anche le relazioni in questo momento sono da prendere con le molle, è il caso di attingere al vostro self-control e di non recriminare sempre.

Sagittario

Affidatevi alle emozioni che i cambiamenti che state attuando vi provocano e le relazioni miglioreranno, donandovi giornate intese.

Capricorno

Un consiglio importante è pensare alla vostra salute, qualche controllo vi farebbe bene.

Acquario

Altra giornata da dedicare agli amici, al divertimento e scegliete bene chi volete far innamorare.

Pesci

Fine settimana da dedicare a sé stessi, coccolatevi, dedicate tempo a voi e alla vostra immagine, vi dovete confortare e sostenere.