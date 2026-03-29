Oroscopo del 29 marzo 2026

Ariete
Esasperati dalla lentezza che vi sta soffocando, sarete spesso sul punto di perdere il controllo; calmatevi, ragionate, non il caso di adirarvi, non risolvereste comunque niente.
Toro
I giorni si accavalleranno con innumerevoli incertezze che andranno a farvi sentire insicuri e, a volte, deboli.
Gemelli
Possibile il ritorno di un amore passato valutate con calma., vi ritorneranno nel breve periodo molto utili.
Cancro
Con il weekend le giornate sono via via più serene e potreste trovare spazi di puro divertimento.
Leone
Sarete capaci di un rigore mai avuto nel giudicare e nel prendere impegni personali, di lavoro e familiari.
Vergine
La settimana è un esempio di come andranno i prossimi mesi, dovrete decidere se cambiare abitazione, lavoro o amore.
Bilancia
Giornata da dedicare alla famiglia e al riposo, decidendo le mosse da fare la prossima settimana.
Scorpione
Anche le relazioni in questo momento sono da prendere con le molle, è il caso di attingere al vostro self-control e di non recriminare sempre.
Sagittario
Affidatevi alle emozioni che i cambiamenti che state attuando vi provocano e le relazioni miglioreranno, donandovi giornate intese.
Capricorno
Un consiglio importante è pensare alla vostra salute, qualche controllo vi farebbe bene.
Acquario
Altra giornata da dedicare agli amici, al divertimento e scegliete bene chi volete far innamorare.
Pesci
Fine settimana da dedicare a sé stessi, coccolatevi, dedicate tempo a voi e alla vostra immagine, vi dovete confortare e sostenere.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.