Oroscopo del 29 maggio 2026

Ariete

Oggi non riuscirete a nascondere i vostri sentimenti, evitate di sovraccaricarvi e di usare parole eccessive.

Toro

Oggi tutto passa e la Luna si fa complice per un fine settimana tutto da recuperare. Datevi da fare, invitate o fatevi invitare o, magari, fate tutte e due.

Gemelli

Per i nati nei primissimi giorni del segno ricordo che tutto parla di trasformazione ed è meglio che cavalchiate il cambiamento.

Cancro

Abituatevi, con un cielo come questo, a non avere più quei contorni sfumati o pensieri nebbiosi; sarete chiamati a essere chiari, aperti e più decisi del solito.

Leone

Concentratevi per prendere una decisione di lavoro, difficile, ostica, qualcosa che non amate fare e che, probabilmente, dovrete fare per forza.

Vergine

Oggi è un buon momento per affrontare qualche problema economico o la differenziazione dei capitali; meglio differenziare gli investimenti.

Bilancia

Oggi in amore per i nati i primi giorni del segno ci sono possibili colpi di fulmine; vi sentirete pieni di passione e voglia di amare.

Scorpione

Oggi sale quell’autostima che inseguite da qualche tempo. Nel weekend è tutto un pieno di emozioni e, in più, la possibilità di riprendere in mano un progetto che riguarda un trasloco.

Sagittario

Oggi, per diverse ragioni, ci sarà uno spostamento, un cambio di sede o di ufficio, una ventata di ottimismo.

Capricorno

Oggi per voi, lavoratori stacanovisti, ricordate di rallentare il modo di fare, e recuperare le forze necessarie per gli impegni futuri.

Acquario

In amore tanta voglia di novità, mista a un’inquietudine interiore, affidatevi al vostro intuito per scegliere persone davvero utili o raccogliere occasioni che vi si parano davanti, perché, in ognuna di esse, ce ne sono altre.

Pesci

Oggi in amore tutto funziona grazie a Venere; la dea dell’amore è disposta a darvi tutto l’aiuto possibile per farvi felici in amore, e non è poco.