Oroscopo del 29 maggio 2026

Ariete
Oggi non riuscirete a nascondere i vostri sentimenti, evitate di sovraccaricarvi e di usare parole eccessive.
Toro
Oggi tutto passa e la Luna si fa complice per un fine settimana tutto da recuperare. Datevi da fare, invitate o fatevi invitare o, magari, fate tutte e due.
Gemelli
Per i nati nei primissimi giorni del segno ricordo che tutto parla di trasformazione ed è meglio che cavalchiate il cambiamento.
Cancro
Abituatevi, con un cielo come questo, a non avere più quei contorni sfumati o pensieri nebbiosi; sarete chiamati a essere chiari, aperti e più decisi del solito.
Leone
Concentratevi per prendere una decisione di lavoro, difficile, ostica, qualcosa che non amate fare e che, probabilmente, dovrete fare per forza.
Vergine
Oggi è un buon momento per affrontare qualche problema economico o la differenziazione dei capitali; meglio differenziare gli investimenti.
Bilancia
Oggi in amore per i nati i primi giorni del segno ci sono possibili colpi di fulmine; vi sentirete pieni di passione e voglia di amare.
Scorpione
Oggi sale quell’autostima che inseguite da qualche tempo. Nel weekend è tutto un pieno di emozioni e, in più, la possibilità di riprendere in mano un progetto che riguarda un trasloco.
Sagittario
Oggi, per diverse ragioni, ci sarà uno spostamento, un cambio di sede o di ufficio, una ventata di ottimismo.
Capricorno
Oggi per voi, lavoratori stacanovisti, ricordate di rallentare il modo di fare, e recuperare le forze necessarie per gli impegni futuri.
Acquario
In amore tanta voglia di novità, mista a un’inquietudine interiore, affidatevi al vostro intuito per scegliere persone davvero utili o raccogliere occasioni che vi si parano davanti, perché, in ognuna di esse, ce ne sono altre.
Pesci
Oggi in amore tutto funziona grazie a Venere; la dea dell’amore è disposta a darvi tutto l’aiuto possibile per farvi felici in amore, e non è poco.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.