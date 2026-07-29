Oroscopo del 29 luglio 2026

Ariete

Oggi si prevede un rientro di denaro anche consistente. Una fase positiva è iniziata con il Sole in trigono, che vi trasmette gioia entusiasmo, sicurezza e spirito d’iniziativa in amore.

Toro

Potrete vivere momenti di grande tenerezza e potrete contare costantemente sull’aiuto delle figure femminili della vostra famiglia.

Gemelli

Oggi vi sembrerà di parlare una lingua diversa dagli altri o di stare in due mondi diversi. Anche i single vivranno momenti di riflessione e insicurezza e, probabilmente, molti si chiuderanno a riccio.

Cancro

Persone romantiche come voi preferiscono sognare a occhi aperti e parlare la lingua dell’amore, oggi, invece, sarete propensi a interessarvi delle entrate di denaro.

Leone

La giornata vi regala occasioni uniche, soddisfazioni eccezionali, risultati che cambiano lo stato di vita.

Vergine

Venere nel segno vi aiuta a piene mani e una dote a voi sconosciuta come il romanticismo si impossessa di voi e vi fa parlare come poeti d’altri tempi.

Bilancia

Oggi la nota dolente è la possibilità di un ritorno inaspettato di un vecchio amore, un ricordo che si fa vivo e spiega cose e situazioni rimaste irrisolte.

Scorpione

La giornata rimane intensa sul lavoro, dove potrebbero avvenire tensioni con il capo; con pazienza potrete ottenere tutto ciò che diventerà un’opportunità di crescita.

Sagittario

La giornata ha tante vittorie, magari anche qualche lieto evento che state aspettando. Anche il lavoro va bene.

Capricorno

Oggi ci sono tanti pensieri romantici e chi vi vive intorno non crederà ai propri occhi. La vita di coppia costituisce il punto di forza di queste giornate grazie a una forte sintonia.

Acquario

Oggi qualche difficoltà potrebbe arrivare dalla vostra intransigenza, che nasce dal desiderio del fare ma non del condividere, dovete assolutamente accettare inviti per svagarvi.

Pesci

Venere opposta in Vergine vi fa rinsavire e vi lega alla realtà di tutti i giorni, aiutandovi a fare scelte reali e pragmatiche.