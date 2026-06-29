Oroscopo del 29 giugno 2026

Ariete

Inizio settimana calmo, potrete contare su magnetismo, fortuna e circostanze fortunate.

Toro

Oggi non è una giornata proficua, la stanchezza si farà sentire e, complici le temperature del periodo, sarete lenti e poco inclini a socializzare.

Gemelli

La giornata è particolarmente favorevole, grazie alla Luna che nel segno vi dona una marcia in più e congiunta a Urano parla di un colpo di fortuna.

Cancro

Oggi le cose sono meno gestibili e dovrete faticare non poco per non perdere quanto guadagnato nelle settimane passate.

Leone

Con l’entrata di Giove nel segno vi sentirete nuovi, diversi e rampanti e potrete contare su magnetismo, fortuna e circostanze fortunate.

Vergine

Marte passa nel segno dei Gemelli e ne risentirete con uno strano tipo di fiacca, facendo fatica a trovare il giusto ritmo e preferendo rifugiarvi in un prudente silenzio nei rapporti con gli altri.

Bilancia

Inizio settimana leggero, divertente e gioioso, state il più possibile in buona compagnia.

Scorpione

Oggi le cose sono poco gestibili e dovrete faticare non poco per non perdere quanto guadagnato nelle settimane passate.

Sagittario

Grazie all’entrata di Giove potrete contare su un grande magnetismo, tanta fortuna e molte circostanze fortunate.

Capricorno

Marte diventa ininfluente, vi sentirete fiaccati e ne accuserete il colpo, oggi faticherete a trovare il giusto ritmo.

Acquario

Giornata particolarmente favorevole, grazie alla Luna che nel segno dona una marcia in più; approfittatene per comprare e fare scelte importanti.

Pesci

Giornata molto positiva, senza fatica riuscirete a fare tutto ciò che vi siete prefissati.