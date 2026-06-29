Oroscopo del 29 giugno 2026

Ariete
Inizio settimana calmo, potrete contare su magnetismo, fortuna e circostanze fortunate.
Toro
Oggi non è una giornata proficua, la stanchezza si farà sentire e, complici le temperature del periodo, sarete lenti e poco inclini a socializzare.
Gemelli
La giornata è particolarmente favorevole, grazie alla Luna che nel segno vi dona una marcia in più e congiunta a Urano parla di un colpo di fortuna.
Cancro
Oggi le cose sono meno gestibili e dovrete faticare non poco per non perdere quanto guadagnato nelle settimane passate.
Leone
Con l’entrata di Giove nel segno vi sentirete nuovi, diversi e rampanti e potrete contare su magnetismo, fortuna e circostanze fortunate.
Vergine
Marte passa nel segno dei Gemelli e ne risentirete con uno strano tipo di fiacca, facendo fatica a trovare il giusto ritmo e preferendo rifugiarvi in un prudente silenzio nei rapporti con gli altri.
Bilancia
Inizio settimana leggero, divertente e gioioso, state il più possibile in buona compagnia.
Scorpione
Oggi le cose sono poco gestibili e dovrete faticare non poco per non perdere quanto guadagnato nelle settimane passate.
Sagittario
Grazie all’entrata di Giove potrete contare su un grande magnetismo, tanta fortuna e molte circostanze fortunate.
Capricorno
Marte diventa ininfluente, vi sentirete fiaccati e ne accuserete il colpo, oggi faticherete a trovare il giusto ritmo.
Acquario
Giornata particolarmente favorevole, grazie alla Luna che nel segno dona una marcia in più; approfittatene per comprare e fare scelte importanti.
Pesci
Giornata molto positiva, senza fatica riuscirete a fare tutto ciò che vi siete prefissati.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.