Oroscopo del 29 aprile 2026

Ariete

Giornata più calma delle precedenti, qualche cambiamento arriva, o anche un’occasione insperata di quelle aut aut, prendere o lasciare.

Toro

Oggi non dovete tralascere quello che è necessario fare. Festeggiate il vostro compleanno in modo più sfarzoso del solito.

Gemelli

La vostra parola d’ordine sia agire, essere pronti al cambiamento e cavalcare l’onda della trasformazione, non è il momento di fuggire dalle vostre responsabilità.

Cancro

Oggi cambiando le posizioni dei pianeti se non sono proprio positivi, almeno non negativi, vi sentirete meglio per affrontare una giornata serena.

Leone

Oggi è la giornata delle decisioni, finanziarie, o di campo, o per rafforzare un legame che non volete assolutamente perdere.

Vergine

Oggi scegliere se non doloroso, sarà complicato, conservatori seriali come voi non si privano facilmente di nulla, anche quando siete certi che sia necessario.

Bilancia

La giornata vi regala una ripresa profonda, un’occasione a cui non pensavate più, né avete fatto nulla, vi arriva, siate pronti ad afferrarla.

Scorpione

La giornata vi offre molte opportunità per concretizzare le cose che siete riusciti a realizzare, non fatevele scappare e difendetele, sono frutto del vostro intento.

Sagittario

Oggi vecchie discussioni si riaffacceranno, portando ancora rancori e rumori, non dovete essere preoccupati per ciò che ancora non riuscite a risolvere, anche se vi stanno molto a cuore.

Capricorno

La giornata vi sorride, il Sole è positivo e tra poco anche gli altri pianeti diverranno amici, torna l’energia, siete sereni e sicuri, anche l’amore si fa caldo e tenero.

Acquario

Oggi la pacatezza permea tutto il vostro vivere e finalmente vi sentite pronti per affrontare il futuro con una grande voglia di fare.

Pesci

Oggi farete scintille, possibili litigi che affronterete a testa alta, ma poi potrebbero risvegliare la vostra fragilità, quindi nessuna paura difendetevi.