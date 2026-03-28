Oroscopo del 28 marzo 2026

Ariete

La settimana vi offre un’occasione unica per tornare indietro e recuperare cose che pensavate di aver perso, oppure sarete sicuri di aver agito bene, non pretendete troppo da voi stessi.

Toro

Vi accorgerete di essere in un periodo che, per fortuna, finirà a breve, comunque vi rimarrà la consapevolezza di essere cresciuti e maturati.

Gemelli

La settimana la passerete in sordina a elaborare idee e soluzioni, alcune troppo creative per chi vi sta intorno. Su molte cose siete molto più avanti di tanti.

Cancro

È una settimana dove tutto va programmato per non trovarsi in difficoltà e sono tante le cose da recuperare. Molti di voi saranno infatti chiamati a mantenere le promesse fatte sul lavoro e in famiglia.

Leone

Nel fine settimana vi sentirete svuotati per gli impegni a cui avete dovuto far fronte, ma soddisfatti di ciò che siete riusciti a realizzare.

Vergine

Dovete scavare nel vostro subconscio e tirare fuori malumori, insofferenze, desideri e incognite, fate come quando si tira fuori tutto dall’armadio e si fa pulizia dell’inutile.

Bilancia

Oggi le coppie consolidate godranno della propria quotidianità come un nuovo dono, una nuova occasione di felicità e riscoprendosi compagni.

Scorpione

Accettate le lodi che riceverete da qualsiasi parte vengano, senza stare lì a capire su chi e perché. Fate più attenzione alla sfera affettiva.

Sagittario

Vi preoccupano ancora le finanze, oggetto di spese impreviste, e faticate a mantenere su i conti correnti. Organizzate le vostre uscite per priorità e non spendete più di quanto guadagnate.

Capricorno

Troppi i pianeti che vogliono fare chiarezza nel vostro futuro, che vi coinvolgono e che vi vogliono togliere il velo del perbenismo che alimenta le vostre scelte da sempre.

Acquario

Per i single l’amore potrebbe avere qualche occasione positiva, non vi negate agli inviti e uscite. Un piccolo passo per aiutare Cupido.

Pesci

La sensazione di essere schiacciati dalle tante richieste e responsabilità non vi deve fare paura, avete tutto sotto controllo e i pianeti vi aiuteranno in modo fantastico.