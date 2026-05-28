Oroscopo del 28 maggio 2026

Ariete
Oggi evitate di dare sfogo in modo eccessivo a malcontenti e intolleranze, vi rovinereste il momento. L’amore funziona e vi coinvolge.
Toro
Oggi non pensate ai vecchi litigi, non vi sarebbero utili, potrebbe essere complicato. Possibili scontri o spese impreviste: attenzione al portafoglio.
Gemelli
Oggi potete fidarvi delle intuizioni, i vostri sensi sono sollecitati da Urano nel segno e potrete captare ogni cambiamento, ogni evoluzione per ottenere il meglio.
Cancro
Mercurio e Venere riattivano aspetti positivi nell’ambito delle amicizie, qualcuna si trasforma in amore, qualcuna vi offre opportunità, qualcuna vi aiuta in un progetto, qualcuna vi dice una verità scomoda ma necessaria.
Leone
Oggi, prima di tutto, pensate alla salute, dovete rimettervi in forma. Molti di voi hanno esagerato con cibo e calorie, quindi, primo punto, pensate a voi, eliminando le cattive abitudini.
Vergine
Oggi l’amore ha un suo perché, con un momento concreto di affetto, che elimina tutte le titubanze, le incomprensioni e i motivi di litigio che vi hanno accompagnato la scorsa settimana.
Bilancia
Oggi la giornata è senza soste, tutto di corsa, perché ogni ora c’è altro. Vi riscoprirete anime sociali che devono per forza interagire con il prossimo.
Scorpione
Venere è la vostra alleata principale per le relazioni amicali, familiari e amorose. Dovete perseverare per ottenere risultati tangibili.
Sagittario
Oggi le avventure che vi coinvolgeranno in azioni stimolanti lo faranno in contesti del tutto inaspettati; i nati nei primi giorni del segno recuperano una questione bloccata.
Capricorno
Oggi dovrete armarvi di lucidità mentale, amare e agire in modo da stare bene con voi stessi, senza dover cercare estenuanti conferme.
Acquario
Oggi il problema sono i soldi, infatti, proprio domenica 31 non dovete farvi irretire da progetti che non vi appartengono: attenzione.
Pesci
Oggi possibile rientro di una somma di denaro che aspettate da tempo e, finalmente, potrete tirare un sospiro di sollievo.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.