Oroscopo del 28 maggio 2026

Ariete

Oggi evitate di dare sfogo in modo eccessivo a malcontenti e intolleranze, vi rovinereste il momento. L’amore funziona e vi coinvolge.

Toro

Oggi non pensate ai vecchi litigi, non vi sarebbero utili, potrebbe essere complicato. Possibili scontri o spese impreviste: attenzione al portafoglio.

Gemelli

Oggi potete fidarvi delle intuizioni, i vostri sensi sono sollecitati da Urano nel segno e potrete captare ogni cambiamento, ogni evoluzione per ottenere il meglio.

Cancro

Mercurio e Venere riattivano aspetti positivi nell’ambito delle amicizie, qualcuna si trasforma in amore, qualcuna vi offre opportunità, qualcuna vi aiuta in un progetto, qualcuna vi dice una verità scomoda ma necessaria.

Leone

Oggi, prima di tutto, pensate alla salute, dovete rimettervi in forma. Molti di voi hanno esagerato con cibo e calorie, quindi, primo punto, pensate a voi, eliminando le cattive abitudini.

Vergine

Oggi l’amore ha un suo perché, con un momento concreto di affetto, che elimina tutte le titubanze, le incomprensioni e i motivi di litigio che vi hanno accompagnato la scorsa settimana.

Bilancia

Oggi la giornata è senza soste, tutto di corsa, perché ogni ora c’è altro. Vi riscoprirete anime sociali che devono per forza interagire con il prossimo.

Scorpione

Venere è la vostra alleata principale per le relazioni amicali, familiari e amorose. Dovete perseverare per ottenere risultati tangibili.

Sagittario

Oggi le avventure che vi coinvolgeranno in azioni stimolanti lo faranno in contesti del tutto inaspettati; i nati nei primi giorni del segno recuperano una questione bloccata.

Capricorno

Oggi dovrete armarvi di lucidità mentale, amare e agire in modo da stare bene con voi stessi, senza dover cercare estenuanti conferme.

Acquario

Oggi il problema sono i soldi, infatti, proprio domenica 31 non dovete farvi irretire da progetti che non vi appartengono: attenzione.

Pesci

Oggi possibile rientro di una somma di denaro che aspettate da tempo e, finalmente, potrete tirare un sospiro di sollievo.