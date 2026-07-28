Oroscopo del 28 luglio 2026

Ariete

La congiunzione tra Sole e Giove in Leone rappresenta lo sbocco di tante delle vostre aspirazioni. Questa giornata è la più adeguata e favorevole dell’anno e molti nodi saranno sciolti.

Toro

La giornata è impegnativa, con tante presenze in Leone e in Acquario, alcune cose faticano a trovare una soluzione, per fortuna Venere in un segno amico vi sostiene.

Gemelli

Nella giornata potrete cogliere le opportunità che desiderate, non mancate di nulla ed è già tanto. Gli amori stabili vivono momenti complessi, perché sarà difficile capirsi davvero.

Cancro

La giornata è concentrata soprattutto sugli aspetti di lavoro, è opportuno che vi focalizziate sugli impegni professionali, potrete ottenere molto su questo versante.

Leone

La giornata è tutta da vivere e, con un po’ d’impegno, sarà fantastica. In famiglia tutto scorre in modo sereno.

Vergine

Oggi c’è un incontro casuale per i single, che potrebbero trovare l’amore e l’equilibrio sentimentale che tanto cercano.

Bilancia

La giornata non è pesante, anzi, gli impegni saranno tanti, le occasioni tantissime. Anche le entrate di denaro non mancano.

Scorpione

Giornata piacevole, siete l’unico segno d’acqua che riesce a migliorare i rapporti con colleghi, amici e soci.

Sagittario

La giornata è tra le più favorite, i pianeti in Leone, segno amico, e quelli in Gemelli vi proteggono, così potrete contare su parecchi aiuti.

Capricorno

Oggi tutto è armonico per le faccende di cuore, una splendida Venere, dea dell’amore, vi dona fascino, linguaggio fluido e gentile, adatto a conquistare i cuori.

Acquario

Tutto è divertente, tanto da farvi tornare il buonumore. Bene il lavoro e l’amore; raccoglierete tutto ciò che desiderate.

Pesci

Giornata fluida, non ordinaria, positiva nel complesso. I sogni e le illusioni vi sembrano realtà solo per un momento.