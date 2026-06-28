Oroscopo del 28 giugno 2026

Ariete
Oggi lo stare più attenti e in ascolto vi farà percepire intenzioni o come agire prima di cadere nel baratro.
Toro
Per i nati nei primi giorni del segno è possibile che arrivi un incontro dal passato e vi sconvolga, facendovi perdere tempo.
Gemelli
Un vecchio amore busserà di nuovo, chiedetevi se lo volete davvero nella vostra vita.
Cancro
Affidatevi di nuovo ai sentimenti e vivete di emozioni, passioni e tanto romanticismo.
Leone
Vivete in mezzo agli amici più sinceri e a chi sapete che vi stima davvero.
Vergine
Oggi c’è un’opportunità da prendere al volo per migliorare le vostre entrate.
Bilancia
Oggi costruite la complicità del partner, che saprà restituirvi il sorriso, portandovi a vivere un fine settimana da veri trionfatori.
Scorpione
Per il lavoro non impegnatevi più di tanto, otterrete comunque il massimo.
Sagittario
Una novità vi farà pensare a un viaggio tanto desiderato o all’acquisto di un’auto nuova.
Capricorno
Oggi consoliderete il lavoro, le entrate e il conto corrente; prudenza per tutto il resto, meglio rimandare anche le decisioni.
Acquario
Oggi state lontano da tutti e tutti, dove affermare la vostra libertà, anche se solo di facciata.
Pesci
Oggi prestate attenzione a cosa dite, i pianeti cambiano e, forse, risentirete di un po’ di stress per le tante cose fatte. Riposate e, magari, leggete un buon libro o vedete qualche bel film.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.