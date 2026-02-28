Oroscopo del 28 febbraio 2026

Ariete

Non siete i tipi, ma potrebbe capitarvi di guardare al passato con nostalgia, colpa di qualche ritorno inaspettato, non fatevi coinvolgere troppo.

Toro

Oggi c’è una divergenza familiare, che vi porta in forte conflitto con i genitori, su questioni di eredità, o con i figli che chiedono più spazio per sé stessi.

Gemelli

Le cose oggi vanno meglio per i più giovani e per gli adolescenti, che stanno vivendo un nuovo vedersi grazie agli aspetti positivi di Saturno e Nettuno.

Cancro

L’energia fisica ed emotiva vi aiuterà ad affrontare le decisioni che comunque dovrete prendere su alcune questioni del vostro prossimo futuro.

Leone

La giornata vi chiederà più tempi e più attenzione in famiglia, non vi irrigidite, ma offrite spazi.

Vergine

Oggi, per molti aspetti, è uno di quei giorni da accettare che le cose vadano da sole, e questo significa che ciò che accade, meglio o peggio che sia, non è per forza colpa vostra.

Bilancia

Oggi dovete puntare sulla stabilità; anche se qualche ritardo burocratico potrebbe farvi andare in crisi, sappiate che è tutto passeggero, pensate al successo finale.

Scorpione

La giornata è veramente positiva, l’arrivo di contratti, oppure sapete scegliere una strategia che vi aiuta a cogliere buone occasioni che vi supportano nel quotidiano, vi farà stare molto meglio.

Sagittario

Possibili incontri e riconciliazioni con persone anche di un tempo passato che vi faranno sentire bene e superare cattivi ricordi; chiudere le porte al passato è sempre taumaturgico.

Capricorno

Oggi in amore dovete assolutamente evitare la vostra proverbiale indifferenza, atteggiamento che usate quando vi sentite insicuri, ma che vi toglie ogni possibile vittoria.

Acquario

Vedrete che oggi le relazioni sono favorite, sia di quelle familiari che quelle sentimentale, dovete sistemare qualche questione in famiglia.

Pesci

Bellissimo fine settimana, per alcuni velato di malinconia per un ricordo passato, trascorrete la giornata con amici fidati e magari partecipiate a qualche rimpatriata.