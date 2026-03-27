Oroscopo del 27 marzo 2026

Ariete

A volte gli ostacoli o gli imprevisti ci servono per riflettere sulle decisioni da prendere, oppure sono spesso occasione di rimediare; non fatevi prendere dall’orgoglio e ragionate su cosa è meglio per voi.

Toro

Dovrete sistemare alcune questioni familiari o ambientali che avete trascurate e che ora sono impellenti, fatelo con calma e fermezza e tutto andrà bene.

Gemelli

Vi sentite insoddisfatti al punto da negarvi anche qualche uscita, preferendo rifugiarvi nell’ambiente familiare che sentite come un’onda protettiva che vi difende da tutto.

Cancro

Oggi molte cose vanno bene, in amore anche meglio, e i sentimenti vincono alla grande. Darete e riceverete con generosità.

Leone

Siete e vi sentite favoriti dalle stelle, con entusiasmo andrete incontro alla settimana, che, a più riprese, vi porterà a fare scelte, cogliere occasioni e successi.

Vergine

Tra poco Urano non vi permetterà di far finta di non vedere, ma dovrete fare i conti con le vostre istanze personali.

Bilancia

Anche in amore state subendo trasformazioni profonde e se dovesse essere inevitabile, avrete il coraggio di attuare una separazione.

Scorpione

Sapete bene qual è la vostra strada e allora nervi saldi e gestite lo stress che sentite sotto pelle. Anche sul lavoro qualche tensione è palpabile e voi non fate nulla per mascherarla.

Sagittario

Attenzione a qualche disturbo della salute, soprattutto alle allergie stagionali a cui siete soggetti.

Capricorno

Siete determinati a rendere la vostra vita stabile e prevedibile, ma sappiate non ci riuscirete ancora.

Acquario

Le giornate della settimana sono dedicate a rimettere ordine e a costruire gli obiettivi che avevate deciso la scorsa settimana e non siete riusciti a raggiungere.

Pesci

Anche se difficile, Saturno positivo non vi farà mai fare qualcosa di negativo, anzi vi sosterrà nelle scelte del futuro.