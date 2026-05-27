Oroscopo del 27 maggio 2026

Ariete

Oggi belle conferme, che vi motivano ancora di più. Le tante sollecitazioni della settimana vi rendono particolarmente suscettibili ai richiami: calma.

Toro

Per i giovani o per chi si sta reinventando, la giornata è positiva per colloqui, concorsi ed esami; ottimo momento anche per cercare uno sponsor che vi traghetti verso nuove esperienze.

Gemelli

Oggi chi ha questioni legali importanti deve programmare molto attentamente la propria strategia, non perché le cose non vadano bene, ma è necessario entrare nel sistema e seguire le regole.

Cancro

I diversi fronti che avete aperto dovranno essere sciolti proprio oggi, altrimenti meglio differenziare obiettivi e strategie.

Leone

Oggi dovete stare sempre sul pezzo, senza mai lasciare spazi; le opportunità sono molte e nessuna da perdere, occhio.

Vergine

Una bella Luna vi sostiene sul lavoro, con accordi, aiuti, suggerimenti, che alleggeriscono il carico degli impegni.

Bilancia

Con Urano e Mercurio che vi sostengono oltre ogni modo, non perdete nessuna delle occasioni che ricevete.

Scorpione

Oggi parliamo di un’evoluzione importante, magari vi libererete di situazioni tossiche o pesanti, che si trascinano da tempo e non hanno più senso.

Sagittario

Oggi chiarite dubbi, mettete ordine nei rapporti e sentirete di nuovo la passione farsi strada nel vostro animo, senza forzare la mano.

Capricorno

Oggi l’opposizione di Venere potrebbe spingervi a rivedere un accordo, anche la Luna nel segno vi porterà un incontro di lavoro o una novità in campo professionale.

Acquario

I nati nei primi giorni del segno dovranno fare una scelta, rinnovare trattative, avviare nuove progettualità e definire le strategie più giuste.

Pesci

La giornata aiuta chi è in cerca di un lavoro, mentre le amicizie offrono un sostegno sincero. Per i nati nei primi giorni del segno ci sono interessanti novità o notizie inaspettate.