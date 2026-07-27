Oroscopo del 27 luglio 2026

Ariete
Inizio settimana con scossoni e cambiamenti, gli aspetti determineranno l’avvicendarsi di più azioni non tutte positive.
Toro
Possibile un importante incontro, che vi permette risultati insperati nei diversi campi della vita; c’è da ricordare che gli aspetti di questo periodo sono ancora positivi.
Gemelli
Inizio settima complicato, anche se le cose migliorano nei giorni centrali. Il cielo è adatto per chi vuole esporsi, chiedere, proporsi.
Cancro
Potrete usufruire di un grande intuito e prendere le giuste decisioni nei primi giorni della settimana, poi fare le cose con calma.
Leone
Inizio settimana frizzante, intrigante e generoso in ogni senso, trascorrerete un bel compleanno.
Vergine
C’è la possibilità di un incontro importante, che riaccenderà la speranza di ottenere risultati insperati nei diversi campi della vita.
Bilancia
Qualche timore nei primi giorni della settima, poi, nei giorni centrali, le cose migliorano tanto. Il cielo è positivo ai nuovi progetti e alle richieste.
Scorpione
Inizio settimana importante, molti i cambiamenti che vi coinvolgono, sebbene non ci siano aspetti negativi.
Sagittario
Inizio settimana frizzante, intrigante e generoso in ogni senso, fatevi prendere dall’ottimismo.
Capricorno
Farete un incontro decisivo, che riaccenderà la speranza per un progetto che avevate messo da parte.
Acquario
Qualche timore a inizio settimana per una notizia inattesa. Il cielo è adatto per chi vuole esporsi, chiedere, proporsi per una nuova opportunità.
Pesci
Fiuterete importanti occasioni che vi permetteranno di incanalarvi nella giusta direzione.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.