Oroscopo del 27 febbraio 2026

Ariete

In ambito familiare vi verrà mossa qualche critica da chi proprio non ve lo aspettavate, non agite per orgoglio, prendetevi una pausa e provate altre strade per far capire il vostro punto di vista.

Toro

La giornata non vi permette di esprimere tutte le vostre qualità, siete nel pieno di una pausa, meglio non forzare le cose e aspettare in vigile attesa.

Gemelli

Per i nati a fine segno c’è una buona dose di ansia, l’impegno profuso precedentemente in famiglia e sul lavoro vi ha sfinito e vi sentite confusi.

Cancro

La presenza del Sole in un segno amico vi farà superare quella stanchezza che vi portate dalla scorsa settimana.

Leone

In amore tutto va bene, soprattutto per coloro che hanno pianeti nel vicino Cancro. L’amore è forte, anche se dovreste fare il primo passo, sappiate che ne avrete un ritorno positivo.

Vergine

La giornata risulterà più efficace, evitate scelte troppo rigide o di chiusura sulle proprie posizioni, confrontarsi è sempre la scelta migliore.

Bilancia

Oggi una notizia familiare o personale vi ha colpito duramente, pensate al futuro, da aprile le cose andranno meglio e potrete prendervi le soddisfazioni che vi sono state negate.

Scorpione

Oggi va meglio, potrete contare su fatti accidentali positivi e magari la chiusura di questioni legali.

Sagittario

Anche se oggi c’è qualche grattacapo, non date peso alla cosa, sappiate che dura pochissimo e non potrà scalfire il momento veramente positivo che state vivendo.

Capricorno

Alcuni fatti indipendenti dalla vostra volontà vi aiuteranno oggi a ottenere i successi che meritate e sicuramente ne sarete orgogliosi.

Acquario

Oggi seguite l’istinto che non vi abbandona mai, anzi, vi aiuta a prendere decisioni giuste e ad agire in modo adeguato.

Pesci

Nel fine settimana o per il compleanno dovete fare qualcosa di nuovo e di diverso per riprendervi dalle ultime fatiche o per regalare alla persona amata giorni indimenticabili.