Oroscopo del 26 marzo 2026

Ariete

In amore vi viene data un’altra opportunità per risanare un torto, chiedere perdono e andare avanti dandovi una bella occasione di amare.

Toro

Siamo agli sgoccioli e tra poco tutto sarà alle spalle, il cambio di città, di azienda, di relazione inizierà a dare i suoi frutti e potreste vederci la positività.

Gemelli

Oggi vi attaccherete alle vostre sicurezze, rintanandovi nel vostro io, non amerete fare questioni, discutere o solo dire le vostre idee, vi sentite esausti.

Cancro

Oggi dovete imporvi e pretendete più trasparenza da chi vi sta intorno, prendete del tempo per riflettere prima di accettare patti o compromessi.

Leone

Ormai vi sentite diversi, siete persone nuove, meno egocentriche e più austere, agite con meno prosopopea e più fatti, questo il mantra della settimana.

Vergine

Non siete più disposti a essere accondiscendenti e i vostri desideri sono ben chiari nella vostra mente, fatelo capire agli altri con delicatezza.

Bilancia

La settimana ha belle occasioni per voi e magari siete stanchi di aspettare, sarete contenti di come le cose cambiano, siete pronti ad accettare il nuovo.

Scorpione

Vi manca ancora qualcosa, un passo, un ultimo cambiamento e la sofferenza a cui vi siete sottoposti avrà un senso, un fine, un successo tutto vostro.

Sagittario

Il Sole è sempre positivo per voi e le vostre scelte e riesce a sciogliere tanti nodi che vi destabilizzavano: andate avanti con fiducia.

Capricorno

Non siete contenti di essere sempre quelli che propongono la scelta più difficile, quelli che dicono le cose più sgradevoli, ma vere, realisti fino allo stremo; qualche volta oggi giratevi dall’altra parte.

Acquario

Per gli studenti il momento è molto positivo, denso di successi, infatti siete lucidi e concentrati e ottenete risultati insperati.

Pesci

Oggi bisogna che vi muoviate con prudenza e gentilezza, verso le cose, verso voi stessi; sappiate, però, che tutto ciò che deciderete di fare andrà bene.