Oroscopo del 26 maggio 2026

Ariete
Oggi siete determinati a impegnarvi nei progetti che ritenete importanti e produttivi, non disperdete le energie, concentratevi, e tutto sarà più facile.
Toro
Giornata in cui vi rappresenterete magnetici e attraenti, avendone anche consapevolezza. Mercurio in seconda casa radix migliora le vostre entrate e vi organizza belle occasioni e contratti vantaggiosi.
Gemelli
La giornata è piena di sfide, dovrete impegnarvi con tutte le vostre energie, per questioni professionali, economiche o familiari.
Cancro
La giornata è gioiosa, potrete gestire tutte le emozioni, quest’atmosfera vi renderà sereni nei rapporti, qualsiasi essi siano.
Leone
Oggi dovrete affrontare il passare delle ore con strategia e più risorse possibili; questo non vuol dire che le cose vanno male, solo che non dovete abbassate mai la guardia.
Vergine
La giornata è serena, stabile; sarete un bel punto di riferimento per chi vi sta accanto, impegnatevi.
Bilancia
Cogliete ogni occasione di uscire, passerete serate divertenti in bella compagnia; i rapporti sociali sono al massimo ora.
Scorpione
Dedicatevi all’amore, che sarà il sentimento protagonista principale del vostro tempo; sarete impegnati a costruire il futuro.
Sagittario
Giornata importante per voi, avrete la possibilità di sapere la verità su alcune situazioni che vi hanno dato pensieri e tanti nodi saranno sciolti.
Capricorno
Le ore passeranno con tanti scossoni, che vi costringeranno a rivedere alcune delle vostre certezze.
Acquario
La giornata è problematica, tutto sul filo del rasoio, ci sono illusioni e fatti che appaiano e scompaiano; non dovete prendere decisioni affrettate.
Pesci
Oggi molto è positivo, ricco di occasioni interessanti, tutte da cogliere. Venere vi è amica e non dimentichiamo Giove, che aiuta favorevolmente i nati nella terza decade.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.