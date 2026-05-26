Oroscopo del 26 maggio 2026

Ariete

Oggi siete determinati a impegnarvi nei progetti che ritenete importanti e produttivi, non disperdete le energie, concentratevi, e tutto sarà più facile.

Toro

Giornata in cui vi rappresenterete magnetici e attraenti, avendone anche consapevolezza. Mercurio in seconda casa radix migliora le vostre entrate e vi organizza belle occasioni e contratti vantaggiosi.

Gemelli

La giornata è piena di sfide, dovrete impegnarvi con tutte le vostre energie, per questioni professionali, economiche o familiari.

Cancro

La giornata è gioiosa, potrete gestire tutte le emozioni, quest’atmosfera vi renderà sereni nei rapporti, qualsiasi essi siano.

Leone

Oggi dovrete affrontare il passare delle ore con strategia e più risorse possibili; questo non vuol dire che le cose vanno male, solo che non dovete abbassate mai la guardia.

Vergine

La giornata è serena, stabile; sarete un bel punto di riferimento per chi vi sta accanto, impegnatevi.

Bilancia

Cogliete ogni occasione di uscire, passerete serate divertenti in bella compagnia; i rapporti sociali sono al massimo ora.

Scorpione

Dedicatevi all’amore, che sarà il sentimento protagonista principale del vostro tempo; sarete impegnati a costruire il futuro.

Sagittario

Giornata importante per voi, avrete la possibilità di sapere la verità su alcune situazioni che vi hanno dato pensieri e tanti nodi saranno sciolti.

Capricorno

Le ore passeranno con tanti scossoni, che vi costringeranno a rivedere alcune delle vostre certezze.

Acquario

La giornata è problematica, tutto sul filo del rasoio, ci sono illusioni e fatti che appaiano e scompaiano; non dovete prendere decisioni affrettate.

Pesci

Oggi molto è positivo, ricco di occasioni interessanti, tutte da cogliere. Venere vi è amica e non dimentichiamo Giove, che aiuta favorevolmente i nati nella terza decade.