Oroscopo del 26 luglio 2026

Ariete

Oggi combatterete la paura di compiere scelte sbagliate, piuttosto, socializzate, divertitevi, fate incontri, apritevi al dialogo ed evitate le persone negative.

Toro

Il passaggio del Sole in un segno ostile e comporterà, per i nati nei primi giorni del segno, un calo di energia, un senso di spossatezza da seguire e tenere da conto.

Gemelli

Per i nati nei primi giorni del segno arriveranno notizie attese da tempo o anche opportunità interessanti sul lavoro.

Cancro

Fine settimana da prendere con le molle, evitate litigi e discussioni meglio prendere in mano un buon libro o dedicarsi a un sereno riposo.

Leone

La giornata vi consiglia attenzione, la parola potrebbe spingersi oltre e divenire pesante; fate attenzione, non rovinate il momento.

Vergine

Per fortuna potrete contare su un bel fine settimana, con qualche nota serena e gioiosa.

Bilancia

Salute e benessere sono alle stelle e potreste commettere qualche imprudenza, fate attenzione.

Scorpione

Cercate di fare qualcosa di bello nel fine settimana, di staccare la spina e passare ore serene con la persona amata.

Sagittario

Il fine settimana è tutto da vivere, amici, inviti, feste, riunioni familiari, non negatevi nulla.

Capricorno

I più giovani che dovranno sostenere prove o esami in settimana siano sereni, puntino sulla preparazione e tutto andrà bene.

Acquario

La giornata porta finalmente calma e saggezza, non alzerete la voce e sarete pronti ad usare tutte le vostre innumerevoli doti.

Pesci

Oggi sono favoriti incontri, accordi e decisioni importanti. Il fine settimana è romantico e piacevole, proprio come piace a voi.