Oroscopo del 26 giugno 2026

Ariete
Tutti voi godrete di una giornata piacevole e proficua. Anche per il lavoro le cose vanno alla grande e nuovi collaboratori vi potranno sorprendere con la loro dedizione.
Toro
Per il lavoro oggi siete lucidi, dinamici e avete più calma del solito di fronte alle provocazioni.
Gemelli
Sul lavoro molti contratti sono arrivati al termine e alla firma, godetevi i vostri successi.
Cancro
Oggi fidatevi di voi, grazie agli aspetti planetari potrete uscirne se non vittoriosi, con qualche buon risultato.
Leone
Non dovrete preoccuparvi di clienti troppo critici, soci troppo polemici, famiglie invadenti, gelosie e cose varie, basterà aprire un dialogo paritario e costruttivo.
Vergine
Oggi potete ottenere molto di ciò che desiderate, tenetevi pronti a belle notizie, sarà la scelta più azzeccata per creare consensi.
Bilancia
Oggi possibile un piccolo viaggio di lavoro, che potrete trasformare anche in piacevole o con un risvolto culturale.
Scorpione
Oggi con aspetti così positivi il vostro umore migliorerà e ne trarrà un enorme beneficio.
Sagittario
La giornata ha la concreta possibilità di un ritorno di fiamma dal passato, che potrebbe cogliervi di sorpresa.
Capricorno
Oggi la cosa peggiore che potete fare sarà rispondere ai chiarimenti con il silenzio compassato che assumete quando sapete di essere nel torto, ma non volete ammetterlo.
Acquario
Per fortuna l’energia migliora e comincerete a riprendervi e a sentirvi voi stessi. Avete bisogno di un viaggio lungo ed estenuante.
Pesci
Oggi potete contare su occasioni particolare in cui la vostra emotività vi sarà diversamente dal solito di grande aiuto.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.