Oroscopo del 26 giugno 2026

Ariete

Tutti voi godrete di una giornata piacevole e proficua. Anche per il lavoro le cose vanno alla grande e nuovi collaboratori vi potranno sorprendere con la loro dedizione.

Toro

Per il lavoro oggi siete lucidi, dinamici e avete più calma del solito di fronte alle provocazioni.

Gemelli

Sul lavoro molti contratti sono arrivati al termine e alla firma, godetevi i vostri successi.

Cancro

Oggi fidatevi di voi, grazie agli aspetti planetari potrete uscirne se non vittoriosi, con qualche buon risultato.

Leone

Non dovrete preoccuparvi di clienti troppo critici, soci troppo polemici, famiglie invadenti, gelosie e cose varie, basterà aprire un dialogo paritario e costruttivo.

Vergine

Oggi potete ottenere molto di ciò che desiderate, tenetevi pronti a belle notizie, sarà la scelta più azzeccata per creare consensi.

Bilancia

Oggi possibile un piccolo viaggio di lavoro, che potrete trasformare anche in piacevole o con un risvolto culturale.

Scorpione

Oggi con aspetti così positivi il vostro umore migliorerà e ne trarrà un enorme beneficio.

Sagittario

La giornata ha la concreta possibilità di un ritorno di fiamma dal passato, che potrebbe cogliervi di sorpresa.

Capricorno

Oggi la cosa peggiore che potete fare sarà rispondere ai chiarimenti con il silenzio compassato che assumete quando sapete di essere nel torto, ma non volete ammetterlo.

Acquario

Per fortuna l’energia migliora e comincerete a riprendervi e a sentirvi voi stessi. Avete bisogno di un viaggio lungo ed estenuante.

Pesci

Oggi potete contare su occasioni particolare in cui la vostra emotività vi sarà diversamente dal solito di grande aiuto.