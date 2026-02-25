Oroscopo del 26 febbraio 2026

Ariete

Capirete anche voi che il momento è favorevole, vorrete rimettervi in gioco e sentirete di potercela fare.

Toro

Oggi i single sono alla ricerca di un amore solido, quello che ti cambia la vita, che in questo momento latita; qualcosa frena la vostra ricerca, ma voi non vi fermate.

Gemelli

Oggi bisogna stare attenti alle attività commerciali, agli investimenti, non tutto è ancora salvaguardato e in questo campo una valutazione troppo positiva sarebbe uno sbaglio.

Cancro

Oggi è la giornata migliore della settimana per i sentimenti e gli incontri per i single. Venere aiuta gli innamorati e i chiarimenti, possibile risoluzione di piccoli litigi che vanno affrontati.

Leone

Oggi riceverete una proposta su alcuni progetti lavorativi che vi entusiasmeranno e che vi coinvolgeranno da subito.

Vergine

Nel fine settimana i nati a fine segno potrebbero risentire della pressione esterna, ma ricordate che isolarsi non è mai la soluzione giusta.

Bilancia

Con una freddezza che non vi appartiene, ma che è necessaria in questa giornata, non dovete farvi trascinare in discordie che non vi appartengono.

Scorpione

Oggi le relazioni sentimentali godranno di momenti belli da costruire insieme alla persona amata o agli amici più cari.

Sagittario

Per i nati nei primi giorni del segno, la presenza dissonante dei pianti veloci, potrebbe causare qualche noia, mail che non arrivano, disguidi, piccoli litigi condominiali, o tensioni familiari con parenti o figli, ma è tutto passeggero.

Capricorno

Oggi vi sentirete in salita, come chi combatte, organizza e lavora per poco frutto, ma non è così, disciplina e senso del dovere vi aiuteranno.

Acquario

La giornata prevede impegni da gestire in aggiunta a quelli che già avete, fate una valutazione concreta delle vostre risorse e non fatevi ammaliare da chi vuole solo ammollarvi qualche rogna.

Pesci

Da oggi anche la salute migliora e molti troveranno finalmente una soluzione per qualche problema che li affligge.