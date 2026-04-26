Oroscopo del 26 aprile 2026

Ariete

Tutto positivo, anche l’intuito la fa da padrone, sostenendovi nei momenti più ambigui.

Toro

Oggi è una giornata che potrebbe stupirvi, farvi cambiare prospettiva sia in amore che nel lavoro; valutate ogni cosa con calma e obiettività.

Gemelli

Qualche piccolo confronto in famiglia sarebbe da evitare, non ci pensate e superate le varie sollecitazioni.

Cancro

Oggi una persona vicina vi chiederà tempo per prendere una decisione, accettatelo e procedete a piccoli passi.

Leone

Festeggiate anche per la settimana che vi ha regalato tanto, magari con uno shopping intenso.

Vergine

Per ritrovare un po’ di tenerezza e complicità contate sulla Luna, che vi rende sensibili ai gesti romantici e coinvolgenti.

Bilancia

Giornata da passare con amici senza pensieri o meglio solo per rilassarsi e divertirsi. Urano è finalmente positivo e tutto può accadere.

Scorpione

La giornata nasce uggiosa e il consiglio è non fare nulla per aggravarla.

Sagittario

Evitate sempre di spendere più del dovuto e meno di quello che guadagnate, ci saranno altri momenti per comprare ciò che vi piace.

Capricorno

Fine settimana da dedicare ai vostri hobby preferiti o in compagnia di un caro amico. Potrete sentire il soffio di genialità che vi avvolge e vi fa agire in modo rivoluzionario ma assolutamente soddisfacente per la vostra vita.

Acquario

Da oggi Urano vi regala uno spartiacque positivo, godetevi il fine settimana che ha tutto per essere fantastico.

Pesci

La giornata è particolarmente bella per i nati negli ultimi dieci giorni del segno, godetevela; per gli altri, riposo assoluto.