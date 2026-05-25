Oroscopo del 25 maggio 2026

Ariete
Oggi dovete cambiare qualcosa nel vostro quotidiano, novità per fare spazio a nuove opportunità.
Toro
Marte e la Luna favorevoli si faranno in quattro per voi, permettendovi di ottenere cose importanti;non abbiate paura di chiedere.
Gemelli
Oggi una bella e piacevole giornata, piccole facezie; il momento è sereno, senza contrapposizioni.
Cancro
Oggi dovete rimboccarvi le maniche per ottenere ciò che vi serve.
Leone
Impegnatevi a cambiare qualcosa per fare spazio a nuovi obiettivi, riceverete un aiuto dal Sole e dalla Luna Piena, che vi sostengono.
Vergine
Marte e la Luna favorevoli vi propongono di impegnarvi su vari livelli, decidete cosa sia importante, non abbiate paura di chiedere.
Bilancia
Oggi per voi c’è una bella novità, serata piacevole, piccole facezie, ma il momento è sereno, senza contrapposizioni.
Scorpione
La giornata prevede qualche sforzo per ottenere ciò che serve e riuscire ad avere un pizzico di fortuna: impegnatevi.
Sagittario
Nonostante vogliate cambiare qualcosa, le cose si accavalleranno, lasciandovi senza respiro. A fine giornata un aiuto provvidenziale vi arriverà dal Sole e dalla Luna Piena favorevoli.
Capricorno
Marte e Luna favorevoli si proporranno con idee e spunti, approfittatene e ottenete ciò che è importante.
Acquario
Ci sono novità no, purtroppo, solo una serata piacevole, un momento sereno, senza dispiaceri.
Pesci
È il momento di rimboccarsi le maniche, agite per ottenere ciò che vi serve, senza lungaggini o cedimenti.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.