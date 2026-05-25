Oroscopo del 25 maggio 2026

Ariete

Oggi dovete cambiare qualcosa nel vostro quotidiano, novità per fare spazio a nuove opportunità.

Toro

Marte e la Luna favorevoli si faranno in quattro per voi, permettendovi di ottenere cose importanti;non abbiate paura di chiedere.

Gemelli

Oggi una bella e piacevole giornata, piccole facezie; il momento è sereno, senza contrapposizioni.

Cancro

Oggi dovete rimboccarvi le maniche per ottenere ciò che vi serve.

Leone

Impegnatevi a cambiare qualcosa per fare spazio a nuovi obiettivi, riceverete un aiuto dal Sole e dalla Luna Piena, che vi sostengono.

Vergine

Marte e la Luna favorevoli vi propongono di impegnarvi su vari livelli, decidete cosa sia importante, non abbiate paura di chiedere.

Bilancia

Oggi per voi c’è una bella novità, serata piacevole, piccole facezie, ma il momento è sereno, senza contrapposizioni.

Scorpione

La giornata prevede qualche sforzo per ottenere ciò che serve e riuscire ad avere un pizzico di fortuna: impegnatevi.

Sagittario

Nonostante vogliate cambiare qualcosa, le cose si accavalleranno, lasciandovi senza respiro. A fine giornata un aiuto provvidenziale vi arriverà dal Sole e dalla Luna Piena favorevoli.

Capricorno

Marte e Luna favorevoli si proporranno con idee e spunti, approfittatene e ottenete ciò che è importante.

Acquario

Ci sono novità no, purtroppo, solo una serata piacevole, un momento sereno, senza dispiaceri.

Pesci

È il momento di rimboccarsi le maniche, agite per ottenere ciò che vi serve, senza lungaggini o cedimenti.