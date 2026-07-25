Oroscopo del 25 luglio 2026

Ariete

Oggi con amici o nemici darete un senso alla vostra nuova performance. Anche le questioni familiari più delicate troveranno una soluzione, ma organizzate bene tutto.

Toro

Oggi sul lavoro è necessario ridimensionare le aspettative, consolidare ciò che già avete, piuttosto che pensare a ingrandirvi.

Gemelli

Il passaggio del Sole nel Leone vi ristabilisce un’aura amichevole e fascinosa, approfittatene. Per i nati nei primi giorni del segno arriveranno notizie che aspettavano da tempo.

Cancro

La giornata ha molto da dire nei rapporti personali e nei progetti condivisi. Anche voi progettate un viaggio, una proposta o una decisione che vi porterà soddisfazioni inattese.

Leone

In amore le cose vanno alla grande, tanto che riuscirete a farvi perdonare qualche caduta di tono che avete fatto nei giorni scorsi, sempre per la vostra troppa irruenza.

Vergine

Oggi, a ragione, siete presi dal governare le ore che passano e che vi chiedono tutta la vostra attenzione.

Bilancia

Se le azioni di qualcuno si discostano dalle vostre intenzioni non difendete le opinioni per principio; a volte vi stancate di fare i diplomatici e i problemi arrivano a frotte.

Scorpione

Il lavoro vi impegna tantissimo e magari non sarebbe male avere qualche gratificazione in più.

Sagittario

Oggi rischiate di non percepire quanto accade intorno a voi. Sul lavoro è necessario programmare gli interventi e le occasioni da costruire per realizzare quanto avete in mente.

Capricorno

Oggi ciò che funziona benissimo è l’amore, non ci credete nemmeno voi, ma il vostro partner vi starà accanto e vi donerà passione e sentimenti.

Acquario

Oggi vi sentirete stanchi ma appagati. Il fine settimana è da passare a casa con amici veri con cui confidarsi.

Pesci

Oggi i single potranno essere corteggiati da una persona nuova. Per il benessere generale l’energia che vi accompagna è positiva.