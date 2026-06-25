Oroscopo del 25 giugno 2026

Ariete
Oggi i single possono contare su belle occasioni di conoscere e individuare l’anima gemella che stanno cercando, accantonando storie ormai passate.
Toro
Nella giornata dedicatevi con serenità al vostro amore, corteggiatelo, oppure uscite a conquistarlo, il momento è quello giusto.
Gemelli
Oggi affidatevi a progetti ambiziosi, solo non siate impazienti nei risultati, e rispettate chi intorno a voi non gode della vostra fortuna.
Cancro
Oggi dovrete abituarvi a tempi più lenti, a misura d’uomo, potreste voler fuggire e scappare dalle responsabilità.
Leone
Oggi vi sentirete dei leader, nati riuscirete a persuadere tutti dei vostri progetti, sia sul lavoro che in famiglia.
Vergine
Oggi evitate di prendere posizioni o fare un caso per questioni di puntiglio, trovate scorciatoie, risoluzioni e riuscirete a sfuggire a qualche pesante situazione.
Bilancia
Oggi chi lavora con il pubblico ha un momento d’oro, più clienti e più opportunità di contratti vantaggiosi.
Scorpione
Oggi in amore sarete passionali e riuscirete a superare le difficoltà passate e anche qualche noiosa recriminazione che ancora persiste.
Sagittario
Sentirete un forte desiderio di leggerezza verso il fine settimana, uscite vedete gente, amici con cui andate d’accordo.
Capricorno
La giornata ha molti malintesi; promesse non mantenute, assenza prolungate saranno motivi di litigi ad alta voce.
Acquario
Oggi è possibile qualche fraintendimento tra amici e parenti, cosa che non dovete assolutamente portare avanti, soprassedete e aspettate di superare questi giorni, tutto andrà meglio.
Pesci
Giornata con qualche intuizione che, al momento giusto, vi aiuterà a entrare in amicizia con qualcuno che volevate assolutamente conoscere sia per l’amore che per il lavoro.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.