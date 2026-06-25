Oroscopo del 25 giugno 2026

Ariete

Oggi i single possono contare su belle occasioni di conoscere e individuare l’anima gemella che stanno cercando, accantonando storie ormai passate.

Toro

Nella giornata dedicatevi con serenità al vostro amore, corteggiatelo, oppure uscite a conquistarlo, il momento è quello giusto.

Gemelli

Oggi affidatevi a progetti ambiziosi, solo non siate impazienti nei risultati, e rispettate chi intorno a voi non gode della vostra fortuna.

Cancro

Oggi dovrete abituarvi a tempi più lenti, a misura d’uomo, potreste voler fuggire e scappare dalle responsabilità.

Leone

Oggi vi sentirete dei leader, nati riuscirete a persuadere tutti dei vostri progetti, sia sul lavoro che in famiglia.

Vergine

Oggi evitate di prendere posizioni o fare un caso per questioni di puntiglio, trovate scorciatoie, risoluzioni e riuscirete a sfuggire a qualche pesante situazione.

Bilancia

Oggi chi lavora con il pubblico ha un momento d’oro, più clienti e più opportunità di contratti vantaggiosi.

Scorpione

Oggi in amore sarete passionali e riuscirete a superare le difficoltà passate e anche qualche noiosa recriminazione che ancora persiste.

Sagittario

Sentirete un forte desiderio di leggerezza verso il fine settimana, uscite vedete gente, amici con cui andate d’accordo.

Capricorno

La giornata ha molti malintesi; promesse non mantenute, assenza prolungate saranno motivi di litigi ad alta voce.

Acquario

Oggi è possibile qualche fraintendimento tra amici e parenti, cosa che non dovete assolutamente portare avanti, soprassedete e aspettate di superare questi giorni, tutto andrà meglio.

Pesci

Giornata con qualche intuizione che, al momento giusto, vi aiuterà a entrare in amicizia con qualcuno che volevate assolutamente conoscere sia per l’amore che per il lavoro.