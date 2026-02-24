Oroscopo del 25 febbraio 2026

Ariete

Oggi dovrete assolutamente definire le priorità dei vostri obiettivi, non prendete decisioni impulsive e, in amore, pensate bene a cosa dire e cosa no.

Toro

L’imperativo di oggi è consolidare i successi, gli obiettivi, le relazioni e le entrate, così vi sentirete più sereni e in pace con voi stessi.

Gemelli

Dovete consolidare la vostra serenità, cosa che potrete fare grazie al consiglio di colleghi, così eviterete errori e problematiche, dando spazio all’ottimismo.

Cancro

Sappiate che da oggi dovrete vivere senza pensare alle piccole tensioni quotidiane o familiari.

Leone

Oggi siete pieni di slancio per iniziative messe da parte, ma che tornano alla ribalta, con tutte quelle implicazioni positive di riferimento.

Vergine

Oggi degli eventi sono come un vortice, compreso qualche imprevisto, anche piacevole, come la definitiva risoluzione di un annoso problema che vi ha accompagna da tempo, sul lavoro o in famiglia.

Bilancia

La giornata prevede possibili miglioramenti sul lavoro e per i giovani studenti che hanno un bel momento per successi personali.

Scorpione

La giornata di oggi vede nel lavoro le cose più positive che vanno avanti da sole, la carriera trova momenti favorevoli e sbocchi interessanti, un consiglio ad hoc vi aiuterà a rafforzare i successi personali.

Sagittario

Oggi, ad esempio, potrete collaborare con persone o colleghi di grande livello e la cosa vi farà piacere, permettendovi di pianificare un futuro.

Capricorno

Se i vostri obiettivi saranno semplici e ben circoscritti avrete vittorie sicure, evitate perciò di pensare a lungo termine; nel concreto accontentatevi del quotidiano.

Acquario

La giornata vi offre qualche buon investimento, oppure è il momento di recuperare qualche credito. Sul lavoro vi chiederanno nuove responsabilità.

Pesci

Tutti i pianeti veloci sono nel vostro segno è un momento di interregno che vi aiuta su tutti i settori. Potrete accrescere il conto corrente, acquistare un immobile che volevate da tempo, ricevere arretrati che aspettavate da un po’.