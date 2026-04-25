Oroscopo del 25 aprile 2026

Ariete

Avendo una seconda casa ricca e che gonfierà il vostro conto e portafoglio non esagerate nello spendere.

Toro

Oggi in amore andrà meglio, se saprete equilibrare sia il dialogo che la comprensione, consolidando i legami esistenti.

Gemelli

In amore potete contare sull’intesa costruita con grande sacrificio e dialoghi costruttivi.

Cancro

Oggi dovrete essere diplomatici ed evitare di rovinare i rapporti con una frase o un giudizio di troppo. Mitigate la vostra emotività.

Leone

Oggi è una giornata da dedicare alla famiglia, smussate angoli ed evitate di creare situazioni amare che poi creano difficoltà e incomprensioni.

Vergine

In amore una Venere negativa vuole forzarvi la mano, riflettete sui contenuti e i modi prima di rispondere.

Bilancia

Storie intricate, situazioni ambigue, la pazienza rimane la scelta migliore per superare momenti incresciosi, che possono creare discussioni.

Scorpione

Oggi è necessario stare attenti e non rischiare di provocare reazioni che non desiderate. Chi, invece, ha relazioni ambigue non deve esagerare con le pretese.

Sagittario

Bello il fine settimana, tutto da vivere con amici e la persona amata, per rinsaldare legami.

Capricorno

Oggi è una bella giornata, potrete raccogliere qualche bel successo e capitalizzare qualche vittoria.

Acquario

Per i single molti gli incontri interessanti, superate la fase di allontanamento da chi vi intossicava finalmente liberi di scegliere, consapevoli delle decisioni giuste da prendere.

Pesci

Il fine settimana è meglio che lo viviate serenamente, riposandovi e preparandovi ai cambiamenti della prossima settimana.