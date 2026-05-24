Oroscopo del 24 maggio 2026

Ariete
Oggi rischiate di sentirvi troppo gasati e divenire dispotici, con varie provocazioni. Evitate discussioni inutili per godere appieno di tutte le opportunità che non dovete vanificare per superficialità.
Toro
Godetevi la giornata e divertirvi. Scoprite l’entità di una passione che vi prenderà direttamente al cuore.
Gemelli
Se oggi festeggiate il compleanno, capaci come siete di ammaliare il resto del mondo e pieni di fascino, potrete ottenere tutto ciò che volete.
Cancro
Giorno festivo, da vivere con amici e la persona del cuore in armonia. Dolce chiusura di una bella settimana.
Leone
Se oggi alcuni rapporti non vanno proprio, ditelo con sincerità e misurate le parole, siate clementi.
Vergine
Oggi fate tante coccole e tenerezza alla persona del cuore. Per non essere liquidati in quattro e quattr’otto, riflettete.
Bilancia
Oggi concedetevi qualcosa di bello, per salutare una settimana che vi ha dato tanto.
Scorpione
Oggi è una giornata spettacolare, godetevela con incontri, per affascinare e per essere affascinati.
Sagittario
Oggi non lasciatevi coinvolgere in giudizi o discorsi che vi si ritorcerebbero contro, autodifesa è la parola giusta.
Capricorno
Oggi non frenatevi, trovate e sperimentate momenti piacevoli in compagnia di amici e anche solo con la persona del cuore; un ti amo o una carezza sono d’obbligo.
Acquario
Oggi non dite no al partner per principio e senza nemmeno ascoltarlo, a volte riuscite a essere dispotici senza accorgervene.
Pesci
Dovete alimentare la speranza nella vostra vita, è un buon momento per i sentimenti e l’amore e per vivere momenti speciali con partner.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.