Oroscopo del 24 maggio 2026

Ariete

Oggi rischiate di sentirvi troppo gasati e divenire dispotici, con varie provocazioni. Evitate discussioni inutili per godere appieno di tutte le opportunità che non dovete vanificare per superficialità.

Toro

Godetevi la giornata e divertirvi. Scoprite l’entità di una passione che vi prenderà direttamente al cuore.

Gemelli

Se oggi festeggiate il compleanno, capaci come siete di ammaliare il resto del mondo e pieni di fascino, potrete ottenere tutto ciò che volete.

Cancro

Giorno festivo, da vivere con amici e la persona del cuore in armonia. Dolce chiusura di una bella settimana.

Leone

Se oggi alcuni rapporti non vanno proprio, ditelo con sincerità e misurate le parole, siate clementi.

Vergine

Oggi fate tante coccole e tenerezza alla persona del cuore. Per non essere liquidati in quattro e quattr’otto, riflettete.

Bilancia

Oggi concedetevi qualcosa di bello, per salutare una settimana che vi ha dato tanto.

Scorpione

Oggi è una giornata spettacolare, godetevela con incontri, per affascinare e per essere affascinati.

Sagittario

Oggi non lasciatevi coinvolgere in giudizi o discorsi che vi si ritorcerebbero contro, autodifesa è la parola giusta.

Capricorno

Oggi non frenatevi, trovate e sperimentate momenti piacevoli in compagnia di amici e anche solo con la persona del cuore; un ti amo o una carezza sono d’obbligo.

Acquario

Oggi non dite no al partner per principio e senza nemmeno ascoltarlo, a volte riuscite a essere dispotici senza accorgervene.

Pesci

Dovete alimentare la speranza nella vostra vita, è un buon momento per i sentimenti e l’amore e per vivere momenti speciali con partner.