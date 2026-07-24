Oroscopo del 24 luglio 2026

Ariete

Ottima giornata ma l’altra faccia della medaglia sarà che, così sostenuti, sarete sotto la lente di tutti: siate propensi e determinati, non elusivi e sfuggenti.

Toro

I single possono contare su flirt splendidi: vivete il momento senza paure o confusione.

Gemelli

Bella giornata, che mantiene tutte le promesse, progettate uscite, brevi viaggi o anche scampagnate al mare o in collina, l’importante è vivere momenti interessanti.

Cancro

Oggi non dovete fare spese pazze o inconsulte tali da limitarvi nella possibilità di fare un buon affare. La fortuna vi sostiene.

Leone

Oggi Sole amico da sfruttare; è la giornata più adatta per osare, chiedere, esporre le vostre idee, mettere la parola fine a una vecchia lite familiare.

Vergine

Nella giornata, nel migliore dei casi, vi rifiuterete di collaborare con i colleghi. Anche la vita domestica va rivista, chi vi sta intorno cerca di farvi capire i lati oscuri da affrontare.

Bilancia

Oggi la Luna è nemica e consiglia di stare attenti; anche chi ci sostiene potrebbe tirarsi indietro, non fateci caso tutto passa.

Scorpione

La giornata vi favorirà in amore, con incontri decisivi. Anche le finanze vanno bene e in serata contate mentalmente ciò che siete riusciti a risparmiare.

Sagittario

La Luna nel segno vi restituisce una bella giornata in sentimenti, passioni, denaro, occasioni. Insomma, non è una giornata da perdere.

Capricorno

Oggi non dovrete e non potrete abbassare la guardia, ma tenervi stretto quanto già ottenuto, senza rilassarvi.

Acquario

Oggi una critica onesta vi aiuterà a mettere tutto nella giusta dimensione, anche se, all’inizio, la cosa vi infastidirà.

Pesci

Giornata piena di impegni e senza riposo; se potete, fate attività rilassanti per scaricare le tensioni muscolari e mentali accumulate nei giorni precedenti.