Oroscopo del 24 giugno 2026

Ariete

Accettate inviti, proposte, coltivate contatti, ne riceverete aiuti concreti e vivaci occasioni.

Toro

Lo scorrere della giornata interessa soprattutto i sentimenti e l’amore, potrete contare su momenti di profonda complicità.

Gemelli

Oggi c’è vitalità, coraggio e intraprendenza in ogni iniziativa, trovate un modo costruttivo per canalizzare tutta l’energia.

Cancro

Oggi in famiglia le cose sono molto spinte, si raggruppano e non ci saranno vie di scampo, dovrete affrontarle.

Leone

La giornata ha un dispendio di energie a cui i pianeti, anche se positivi, non riescono a sopperire.

Vergine

La giornata ha nodi burocratici, imprevisti, malintesi sul lavoro, incidenti domestici che potrebbero irritarvi al punto da perdere la vostra lucidità.

Bilancia

La giornata ha la Luna nel segno, vi rende molto recettivi, capaci di cogliere tutti i risvolti intorno a voi e, manco a dirlo, potrete aggiustare qualche trama ingannevole che vi stava intossicando.

Scorpione

Oggi godrete di una configurazione astrale che vi farà sbrogliare per chiarire vecchie incomprensioni e per programmare passi importanti.

Sagittario

Oggi fate attenzione solo con colleghi o parenti invidiosi che non accetteranno questo momento così positivo per voi; qualche parolina malevola, lasciatela stare, ma se lìattacco fosse più determinato reagite e scoprite gli altarini.

Capricorno

Oggi vi potreste sentire come un novello Don Chisciotte moderno, anche l’armonia familiare è a rischio litigio e malinteso.

Acquario

La giornata ha un susseguirsi di posizioni da difendere, attenzione alla comunicazione in generale, mail, lettere e, per estensione, pettegolezzi, racconti e giudizi.

Pesci

Oggi le incombenze si alleggeriranno e godrete di momenti fortunati, come, magari, qualche piccola vincita al gioco.