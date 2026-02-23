Oroscopo del 24 febbraio 2026

Ariete

Oggi potrete dedicarvi esclusivamente al lavoro, alle gratificazioni e quale migliore direzione dare al vostro futuro prossimo.

Toro

Giornata equilibrata e serena, ricordatevi di non forzare nulla, di lasciar andare ogni cosa. A suo tempo, tutto si rivelerà al momento giusto.

Gemelli

Giornata dinamica, in cui, tra l’altro, potrete chiarire divergenze che vi causano disagio; è il caso che applichiate le vostre innate capacità di comunicazione.

Cancro

La giornata ha i pianeti veloci, Sole, Mercurio e Venere, in ottimo aspetto, che mitigheranno le quadrature che si sono attivate nell’Ariete.

Leone

Oggi sarete i veri protagonisti della settimana, affronterete con coraggio le sfide che busseranno alla vostra porta.

Vergine

I primi giorni sono i migliori per molti di voi, tra cui oggi; le cose vanno veramente bene e vi sentirete in pace

Bilancia

Oggi è una giornata equilibrata, dovrete comunque prendere decisioni razionali che vi porteranno benefici su tutti gli aspetti della vita.

Scorpione

Giornata frizzante, tutti i pianeti veloci sono in aspetto positivo; state vivendo una fase ottima e di profondo cambiamento sia interiore che esteriore.

Sagittario

La giornata rimane molto positiva e tante cose vi fanno stare bene, vi sentite pieni di entusiasmo, guardate avanti con ottimismo.

Capricorno

Inizio settimana che richiede grande attenzione, ogni giorno dovrete scegliere cosa portare avanti e cosa lasciare.

Acquario

La giornata è sempre brillante, ma con qualche risultato in meno, i pianeti veloci sono passati nella vostra seconda casa radix e ciò che migliora veramente sono le entrate.

Pesci

Giornata propizia, godrete di momenti felici per i vostri compleanni, cogliendo opportunità che sfuggono ad altri, ma non a voi.