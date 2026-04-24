Oroscopo del 24 aprile 2026

Ariete

In amore sarete passionali e travolgenti, attenzione a eventuali conseguenze non ben valutate, sforzatevi di capire cosa vi viene chiesto e chi vi sta vicino.

Toro

Oggi è necessaria tanta pazienza per gestire le emozioni e il rapporto con i collaboratori; sul lavoro è meglio far finta di non vedere.

Gemelli

Oggi avete tanti dubbi, usate la vostra abilità nella comunicazione per nuove opportunità professionali.

Cancro

Giornata in cui potreste avere un confronto con un collega per una critica o una parola di troppo, mitigate gli impulsi.

Leone

Sforzatevi di agire sempre con equilibrio e accettate un compromesso se necessario; non agite con orgoglio.

Vergine

Oggi le stelle sono favorevoli, così in un momento di crisi come questo sarà più facile risollevarsi.

Bilancia

Bisogna che facciate attenzione alle spese, è necessario usare oculatezza. Mercurio opposto crea confusione.

Scorpione

Alcuni di voi dovranno rivedere un rapporto sul lavoro, non siate troppo permalosi anche con gli amici più cari, non vi azzardate a dare ultimatum alla persona amata, perdereste.

Sagittario

La giornata ha tante idee da sviluppare, qualcuno ha anche la possibilità di distrarsi dalle tante preoccupazioni con un bel viaggio in compagnia di amici fidati.

Capricorno

Molte le spese e tante le responsabilità, se è il caso chiedete consiglio a qualcuno di cui vi fidate e che ha più esperienza di voi nel settore.

Acquario

Oggi dovrete fare scelte coraggiose, tagli e cambi di direzione e vi porteranno buone cose, anche qualcuna dolorosa al momento ma assolutamente necessaria.

Pesci

Oggi sul lavoro dovete ascoltare le vostre intuizioni con una lungimiranza che vi stupirà e vi premierà con il tempo, trasformando dubbi in certezze.