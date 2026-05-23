Oroscopo del 23 maggio 2026

Ariete
Oggi i single sceglieranno con serietà e non sull’onda delle emozioni, come voi siete soliti fare.
Toro
Passerete la giornata alla scoperta di nuovi ristoranti, avete capitalizzato entrate, fatevi un piccolo regalo. Anche l’amore vi sorride, approfittatene per chiudere con vecchi rancori.
Gemelli
Giornata intensa anche per le coppie, che devono assolutamente cogliere l’occasione per chiarimenti sinceri e progettare il futuro. Pensate a strategie condivise.
Cancro
Anche se siete stati preoccupati per la famiglia e la casa, oggi ecco che tutto va a posto, oserei dire quasi magicamente, come tasselli che si incastrano.
Leone
Oggi tendete la mano e il cuore a chi vi è stato vicino nei momenti più difficili, decidete di essere sempre chiari e onesti.
Vergine
Oggi concedetevi momenti di vero relax – un libro, una serata a lume di candela, un film – qualcosa che vi piace e vi dia voglia di farvi del bene.
Bilancia
Oggi i vostri sogni più reconditi potrebbero avverarsi, senza che ve ne accorgiate e in maniera così uraniana che potreste faticare a capacitarvi.
Scorpione
Oggi potrete vedere oltre le apparenze e trovare soluzioni per una situazione spinosa, che vi crea ansia.
Sagittario
Oggi non date molto peso a tensioni familiari o discussioni domestiche, siete sempre sensibili al vostro ménage familiare.
Capricorno
Oggi, con Venere favorevole, riuscirete a dire le parole giuste per consolidare i rapporti collaudati o concretizzare quelli nuovi.
Acquario
Oggi in amore vince chi saprà adattarsi a un improvviso cambiamento; dovete essere veramente flessibili nella vita quotidiana.
Pesci
Oggi, grazie alla vostra proverbiale gentilezza, avete la chiave giusta per aprire i cuori più schivi e quelli dei collaboratori più sfuggenti.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.