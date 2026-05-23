Oroscopo del 23 maggio 2026

Ariete

Oggi i single sceglieranno con serietà e non sull’onda delle emozioni, come voi siete soliti fare.

Toro

Passerete la giornata alla scoperta di nuovi ristoranti, avete capitalizzato entrate, fatevi un piccolo regalo. Anche l’amore vi sorride, approfittatene per chiudere con vecchi rancori.

Gemelli

Giornata intensa anche per le coppie, che devono assolutamente cogliere l’occasione per chiarimenti sinceri e progettare il futuro. Pensate a strategie condivise.

Cancro

Anche se siete stati preoccupati per la famiglia e la casa, oggi ecco che tutto va a posto, oserei dire quasi magicamente, come tasselli che si incastrano.

Leone

Oggi tendete la mano e il cuore a chi vi è stato vicino nei momenti più difficili, decidete di essere sempre chiari e onesti.

Vergine

Oggi concedetevi momenti di vero relax – un libro, una serata a lume di candela, un film – qualcosa che vi piace e vi dia voglia di farvi del bene.

Bilancia

Oggi i vostri sogni più reconditi potrebbero avverarsi, senza che ve ne accorgiate e in maniera così uraniana che potreste faticare a capacitarvi.

Scorpione

Oggi potrete vedere oltre le apparenze e trovare soluzioni per una situazione spinosa, che vi crea ansia.

Sagittario

Oggi non date molto peso a tensioni familiari o discussioni domestiche, siete sempre sensibili al vostro ménage familiare.

Capricorno

Oggi, con Venere favorevole, riuscirete a dire le parole giuste per consolidare i rapporti collaudati o concretizzare quelli nuovi.

Acquario

Oggi in amore vince chi saprà adattarsi a un improvviso cambiamento; dovete essere veramente flessibili nella vita quotidiana.

Pesci

Oggi, grazie alla vostra proverbiale gentilezza, avete la chiave giusta per aprire i cuori più schivi e quelli dei collaboratori più sfuggenti.