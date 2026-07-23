Oroscopo del 23 luglio 2026

Ariete

Giornata leggera, il Sole vi dona energia fisica e mentale; le soluzioni che cercavate sul lavoro si affannano nei vostri pensieri tutto d’un colpo.

Toro

Oggi dovete agire con prudenza, soprattutto in auto, e nelle relazioni, dove potreste dire cose sgradevoli perché vi sentite sotto pressione.

Gemelli

Le cose oggi vanno meglio, grazie alla Luna vi sentirete rinvigoriti e più ottimisti; sfoderate l’arte della comunicazione.

Cancro

Oggi tutto è bello e va condiviso. Attenzione alle finanze, che stanno vivendo un momento di ristagno; resistete, più in là la situazione diventerà più favorevole.

Leone

Oggi state calmi e non fatevi prendere dalla paura di perdere qualcosa. Siate efficienti, capaci di trarre il massimo grazie alla congiunzione di Giove con il Sole nel vostro segno.

Vergine

Oggi vi sentite un po’ giù per gli aspetti di Urano che stimolano continuamente la vostra riflessione.

Bilancia

Oggi è possibile qualche screzio con vecchi amici su vedute differenti; poco male, nel fine settimana tutto si appiana. La giornata vuole molta cautela nelle espressioni e nelle azioni.

Scorpione

Oggi dovrete prendere delle decisioni che possano andar bene nel lungo periodo e non soltanto nel presente.

Sagittario

Il denaro che sta fluendo oggi vi rende gioiosi, avete fatto scelte veramente lungimiranti e siete presi da quest’armonia.

Capricorno

La giornata vi rende più determinati e migliora con lo scorrere delle ore e con i risultati ottenuti.

Acquario

Oggi qualcosa accade e tutto passa e con un nuovo giorno, un nuovo amico, una nuova occasione da condividere.

Pesci

È una giornata particolare, le vostre difese potrebbero cedere, sia in amore che nella gestione delle emozioni.