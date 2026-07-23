Oroscopo del 23 luglio 2026

Ariete
Giornata leggera, il Sole vi dona energia fisica e mentale; le soluzioni che cercavate sul lavoro si affannano nei vostri pensieri tutto d’un colpo.
Toro
Oggi dovete agire con prudenza, soprattutto in auto, e nelle relazioni, dove potreste dire cose sgradevoli perché vi sentite sotto pressione.
Gemelli
Le cose oggi vanno meglio, grazie alla Luna vi sentirete rinvigoriti e più ottimisti; sfoderate l’arte della comunicazione.
Cancro
Oggi tutto è bello e va condiviso. Attenzione alle finanze, che stanno vivendo un momento di ristagno; resistete, più in là la situazione diventerà più favorevole.
Leone
Oggi state calmi e non fatevi prendere dalla paura di perdere qualcosa. Siate efficienti, capaci di trarre il massimo grazie alla congiunzione di Giove con il Sole nel vostro segno.
Vergine
Oggi vi sentite un po’ giù per gli aspetti di Urano che stimolano continuamente la vostra riflessione.
Bilancia
Oggi è possibile qualche screzio con vecchi amici su vedute differenti; poco male, nel fine settimana tutto si appiana. La giornata vuole molta cautela nelle espressioni e nelle azioni.
Scorpione
Oggi dovrete prendere delle decisioni che possano andar bene nel lungo periodo e non soltanto nel presente.
Sagittario
Il denaro che sta fluendo oggi vi rende gioiosi, avete fatto scelte veramente lungimiranti e siete presi da quest’armonia.
Capricorno
La giornata vi rende più determinati e migliora con lo scorrere delle ore e con i risultati ottenuti.
Acquario
Oggi qualcosa accade e tutto passa e con un nuovo giorno, un nuovo amico, una nuova occasione da condividere.
Pesci
È una giornata particolare, le vostre difese potrebbero cedere, sia in amore che nella gestione delle emozioni.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.