Oroscopo del 23 giugno 2026

Ariete
La giornata vi preannuncia buoni momenti se non felici almeno sereni, organizzatevi e passate del tempo con la persona cara.
Toro
Nella giornata potrete godere di un andamento positivo e programmare le vostre mosse con precisione.
Gemelli
Con Marte nel segno potrete contare su una grande volitività e tanta energia, non mettete limiti a ciò che desiderate ottenere.
Cancro
Oggi è una giornata molto interessante per voi, vi sembrerà che tutti vi chiedano qualcosa che non potete dare.
Leone
Giornata intensa, con tanti impegni, appuntamenti e contatti. Ricordate di mantenere le decisioni che avete deciso di portare avanti.
Vergine
Oggi bisogna che usiate la massima prudenza nella routine, potreste innervosire qualcuno e litigare in famiglia, senza volerlo davvero.
Bilancia
Giornata molto positiva, uscite, socializzate, instaurate nuove relazioni e giocate in compagnia.
Scorpione
La giornata è straordinaria; grazie alla Luna nel segno percepirete il mondo intorno con istinto, sentimento e lucidità.
Sagittario
Giornata illuminata dalla Luna nel segno, che vi dona ottimismo, fortuna e gioia di vivere, vi sentirete in sintonia con il cielo e le stelle.
Capricorno
La giornata ha tante interessanti novità, ma anche molti limiti, cosa che vi porterà una stanchezza profonda sia fisica che morale.
Acquario
Attenzione, oggi l’equilibrio potrebbe andare a farsi benedire, potreste essere travolti da eventi anche imprevedibili.
Pesci
Bella la giornata per voi, i tanti pianeti amici nei segni d’acqua e la Luna vi sostengono dallo Scorpione.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.