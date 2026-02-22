Oroscopo del 23 febbraio 2026

Ariete
Inizio settimana molto positivo, i nati nei primi giorni del segno non sopportano il freno di Saturno e Nettuno, pazienza.
Toro:
Inizio settimana adatto per calibrare progetti o percorsi lavorativi agirete in piena libertà, senza influssi contrari.
Gemelli
A inizio settimana ci sono molte situazioni che si sbloccano sia nel lavoro che in amore.
Cancro
Diversi cambiamenti positivi il Sole, Mercurio e Venere, sono positivi per voi cancerini, non siate egocentrici nelle relazioni.
Leone
Molto sostenuti siete pronti per azioni di rivalsa, attenzione a tempi ed eccessiva loquacità.
Vergine
Inizio settimana in piena libertà per calibrare progetti e percorsi lavorativi, fortunati non avete influssi contrari.
Bilancia
Inizio settimana facile, ci sono molte situazioni che si sbloccano sia di lavoro che in amore.
Scorpione
Diversi cambiamenti Sole, Mercurio e Venere vi sostengono e non avete aspetti contrari.
Sagittario
Avete i pianeti lenti positivi e siete in grado di prendere ottime decisioni in più di un campo della vostra vita.
Capricorno
Il periodo non è adatto per progetti o nuove decisioni, dovete difendere ciò che avete conquistato in precedenza.
Acquario
Grazie all’aspetto positivo di Plutone e Marte, l’inizio settimana è positivo e ci sono molte situazioni che si sbloccano sia di lavoro che in amore.
Pesci
Diversi cambiamenti, belli per voi, che avete positivi Sole Mercurio e Venere, non avete nessun aspetto contrario: agite e non dormite.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.