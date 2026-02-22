Oroscopo del 23 febbraio 2026

Ariete

Inizio settimana molto positivo, i nati nei primi giorni del segno non sopportano il freno di Saturno e Nettuno, pazienza.



Toro:

Inizio settimana adatto per calibrare progetti o percorsi lavorativi agirete in piena libertà, senza influssi contrari.

Gemelli

A inizio settimana ci sono molte situazioni che si sbloccano sia nel lavoro che in amore.

Cancro

Diversi cambiamenti positivi il Sole, Mercurio e Venere, sono positivi per voi cancerini, non siate egocentrici nelle relazioni.

Leone

Molto sostenuti siete pronti per azioni di rivalsa, attenzione a tempi ed eccessiva loquacità.

Vergine

Inizio settimana in piena libertà per calibrare progetti e percorsi lavorativi, fortunati non avete influssi contrari.

Bilancia

Inizio settimana facile, ci sono molte situazioni che si sbloccano sia di lavoro che in amore.

Scorpione

Diversi cambiamenti Sole, Mercurio e Venere vi sostengono e non avete aspetti contrari.

Sagittario

Avete i pianeti lenti positivi e siete in grado di prendere ottime decisioni in più di un campo della vostra vita.

Capricorno

Il periodo non è adatto per progetti o nuove decisioni, dovete difendere ciò che avete conquistato in precedenza.

Acquario

Grazie all’aspetto positivo di Plutone e Marte, l’inizio settimana è positivo e ci sono molte situazioni che si sbloccano sia di lavoro che in amore.

Pesci

Diversi cambiamenti, belli per voi, che avete positivi Sole Mercurio e Venere, non avete nessun aspetto contrario: agite e non dormite.