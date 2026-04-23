Oroscopo del 23 aprile 2026

Ariete

Oggi la Luna è propositiva per nuove sfide sul lavoro, in amore, in casa; nulla vi ferma, nessuna incertezza.

Toro

Il Sole vi dà una bella carica di energia e contate su questo per continuare a elaborare i vostri progetti.

Gemelli

Contate sulla forza di volontà e su una buona dose d’intraprendenza per realizzare i vostri progetti. Proposte per migliorare l’ambiente lavorativo.

Cancro

Oggi sul lavoro faticate a mantenere la concentrazione, siete stanchi; affrontate le difficoltà con la vostra calma.

Leone

Non riuscirete a contare i risultati per quanti ce ne sono, in particolare oggi è una giornata favorevole e piena di energia con tante iniziative professionali.

Vergine

Oggi privilegiate risultati concreti, accordi interessanti, sistemate questioni irrisolte, non cercate la strada più facile, perché questo è un buon momento per rimettersi in gioco.

Bilancia

Oggi avete sollecitazioni da ogni parte, che potrebbero far insorgere insoddisfazioni, dovrete offrire più presenza sul lato sentimentale.

Scorpione

Il momento per voi è pieno di opportunità e di nuove responsabilità da gestire con accortezza.

Sagittario

In famiglia fate attenzione, perché le troppe sollecitazioni rischiano di creare un ambiente dove le scelte improvvisate sono pericolose.

Capricorno

Oggi il lavoro prevede una nuova gestione organizzativa che vi permette di avere risultati concreti, che ultimamente ristagnano.

Acquario

Verranno fuori possibili scelte utili valide e unicamente possibili, quindi non dovrete sopportare l’angoscia della decisione.

Pesci

Oggi sarete al centro di una proposta, di una risposta di lavoro per migliorare la vostra posizione, o scegliere un cambiamento che stavate aspettando.