Oroscopo del 22 marzo 2026

Ariete

In amore siate determinati a chiudere relazioni ambigue e delusioni, dando spazio ad amori nuovi e accattivanti sotto l’aspetto sentimentale.

Toro

L’inizio settimana è abbastanza movimentato, tutti hanno qualcosa da chiedere e voi fuggite.

Gemelli

In amore bisogna che siate aperti e riflessivi, portati alla critica personale e a chiedere scusa se è il caso; è il momento di chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso.

Cancro

Giornata da trascorrere in famiglia, in serenità, condividendo ricordi, desideri e guardando un bel film.

Leone

Non sprecate il fine settimana, vivetelo con amici e in compagnia di persone piacevoli con cui condividere momenti rilassanti e gioiosi.

Vergine

Riuscirete a chiudere nel cassetto definitivamente vecchie questioni familiari e finalmente vi sentirete liberi, senza oppressioni.

Bilancia

Le cose cambiano, non tutte vi piacciono, altre vi faranno comodo.

Scorpione

Nella settimana funzionano il lato finanziario e le entrate, potrete contare su nuovi gettiti, o vecchi pagamenti che arrivano, i soldi che ristagnavano arrivano, grazie a stelle favorevoli.

Sagittario

Giornata molto soddisfacente, da trascorrere in buona compagnia e in serena armonia.

Capricorno

In amore preferite la chiarezza dei sentimenti sia per i vostri che rispettando quelli degli altri.

Acquario

Giornata serena ed equilibrata, da passare con amici fidati e la persona del cuore, magari anche per prendere qualche importante decisione futura.

Pesci

In amore molti devono ancora superare qualche difficoltà o litigi non ancora perdonati, non siate troppo severi, dove potete superate.