Oroscopo del 22 marzo 2026

Ariete
In amore siate determinati a chiudere relazioni ambigue e delusioni, dando spazio ad amori nuovi e accattivanti sotto l’aspetto sentimentale.
Toro
L’inizio settimana è abbastanza movimentato, tutti hanno qualcosa da chiedere e voi fuggite.
Gemelli
In amore bisogna che siate aperti e riflessivi, portati alla critica personale e a chiedere scusa se è il caso; è il momento di chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso.
Cancro
Giornata da trascorrere in famiglia, in serenità, condividendo ricordi, desideri e guardando un bel film.
Leone
Non sprecate il fine settimana, vivetelo con amici e in compagnia di persone piacevoli con cui condividere momenti rilassanti e gioiosi.
Vergine
Riuscirete a chiudere nel cassetto definitivamente vecchie questioni familiari e finalmente vi sentirete liberi, senza oppressioni.
Bilancia
Le cose cambiano, non tutte vi piacciono, altre vi faranno comodo.
Scorpione
Nella settimana funzionano il lato finanziario e le entrate, potrete contare su nuovi gettiti, o vecchi pagamenti che arrivano, i soldi che ristagnavano arrivano, grazie a stelle favorevoli.
Sagittario
Giornata molto soddisfacente, da trascorrere in buona compagnia e in serena armonia.
Capricorno
In amore preferite la chiarezza dei sentimenti sia per i vostri che rispettando quelli degli altri.
Acquario
Giornata serena ed equilibrata, da passare con amici fidati e la persona del cuore, magari anche per prendere qualche importante decisione futura.
Pesci
In amore molti devono ancora superare qualche difficoltà o litigi non ancora perdonati, non siate troppo severi, dove potete superate.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.