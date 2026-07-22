Oroscopo del 22 luglio 2026

Ariete

Oggi per i single tanti begli incontri e palpitazione di cuore, l’importante che siate onesti con tutti.

Toro

Oggi non dovete assolutamente cedere al pessimismo, è una delle giornate migliori della settimana: approfittatene.

Gemelli

Oggi vi sentirete portati dalle stelle alle stalle più di una volta, le cose potrebbero essere complesse e richiedere più pazienza del solito.

Cancro

La giornata ha delle entrate che vi permetteranno di mettere soldini da parte o regalarvi qualche cosa in più. Ritagliatevi del tempo per sentirvi coinvolti e fare progetti futuri.

Leone

Oggi vi dovete aspettare cambiamenti positivi, impegnativi e importanti, che vi porteranno a ulteriori decisioni. È importante gestire tutto.

Vergine

Oggi dovete stare attenti alle richieste del vostro fisico e della vostra energia che, al momento, sono sotto pressione.

Bilancia

La giornata ha un mantra, non pensare sulle cose fatte e non dette. Fidatevi delle amicizie e seguite qualche buon consiglio.

Scorpione

Oggi nulla vi zittisce, ma, a volte, essere più diplomatici ripaga meglio di alcune prese di posizione: ricordatevelo.

Sagittario

Vi fidate troppo e oggi rischiate di perdere denaro e crediti; ogni tanto tirate fuori il carattere e dite no.

Capricorno

Il lavoro per voi è una faccenda maledettamente serie e volete sempre metterci la faccia; oggi, però, gli ottimi risultati che riuscite a ottenere con il vostro impegno non vi inorgogliscono.

Acquario

Per fortuna oggi Urano vi aiuta e sostiene ma, all’ultimo, quando mandereste tutto per aria, insofferenti oltre misura.

Pesci

Nella giornata vi sentirete strani e sotto pressione; la voglia di rifugiarsi nel mondo immaginario è forte.