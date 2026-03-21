Oroscopo del 21 marzo 2026

Ariete

Il fine settimana è da vivere in famiglia, godendo di tanti momenti dolci e sereni.

Toro

Nel fine settimana avrete voglia di divertimenti e di festa, comunque qualsiasi cosa decidiate di fare, fatela in modo riservato, non mettete in piazza legami e segreti.

Gemelli

Usate sempre il vostro dono migliore, la comunicazione, più sarete socievoli e più diventerete brillanti e accattivanti.

Cancro

Dedicate la forza e l’energia a risolvere questioni casalinghe che ristagnano da tempo, il momento nel fine settimana è propizio.

Leone

Alcun passi in avanti in ambito lavorativo, sociale e familiari, le tensioni si sciolgono e il dialogo corre veloce, risolvendo facilmente le dispute o i malintesi.

Vergine

La settimana prevede il ritorno di una persona del passato con cui ricordare momenti felici.

Bilancia

Chi è nato nei giorni centrali del segno eviti illusioni e si mantenga concreto. Stimolanti esperienze e incontri.

Scorpione

Un’amicizia potrebbe avere la sua naturale evoluzione in amore e con tanto romanticismo.

Sagittario

Con il Sole che passa in un segno amico ed energetico potrebbe attivarvi verso manifestazioni eccessive, mantenete l’equilibrio.

Capricorno

Gestite attentamente le vostre azioni con tempismo e oculatezza per il denaro; è necessario essere precisi e usare un adeguato realismo negli investimenti.

Acquario

Per i single possibile un incontro casuale con una persona del passato; siate sereni prima di decidere il da farsi e riaccendere un legame.

Pesci

Avrete incontri casuali e nuove presentazioni che potrebbero portare collaborazioni o belle esperienze.