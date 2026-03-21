Oroscopo del 21 marzo 2026

Ariete
Il fine settimana è da vivere in famiglia, godendo di tanti momenti dolci e sereni.
Toro
Nel fine settimana avrete voglia di divertimenti e di festa, comunque qualsiasi cosa decidiate di fare, fatela in modo riservato, non mettete in piazza legami e segreti.
Gemelli
Usate sempre il vostro dono migliore, la comunicazione, più sarete socievoli e più diventerete brillanti e accattivanti.
Cancro
Dedicate la forza e l’energia a risolvere questioni casalinghe che ristagnano da tempo, il momento nel fine settimana è propizio.
Leone
Alcun passi in avanti in ambito lavorativo, sociale e familiari, le tensioni si sciolgono e il dialogo corre veloce, risolvendo facilmente le dispute o i malintesi.
Vergine
La settimana prevede il ritorno di una persona del passato con cui ricordare momenti felici.
Bilancia
Chi è nato nei giorni centrali del segno eviti illusioni e si mantenga concreto. Stimolanti esperienze e incontri.
Scorpione
Un’amicizia potrebbe avere la sua naturale evoluzione in amore e con tanto romanticismo.
Sagittario
Con il Sole che passa in un segno amico ed energetico potrebbe attivarvi verso manifestazioni eccessive, mantenete l’equilibrio.
Capricorno
Gestite attentamente le vostre azioni con tempismo e oculatezza per il denaro; è necessario essere precisi e usare un adeguato realismo negli investimenti.
Acquario
Per i single possibile un incontro casuale con una persona del passato; siate sereni prima di decidere il da farsi e riaccendere un legame.
Pesci
Avrete incontri casuali e nuove presentazioni che potrebbero portare collaborazioni o belle esperienze.
Autore Urania 3.0
Urania 3.0, appassionata di Astrologia e Scienze Sociali vi propongo uno sguardo astrologico sul mondo e sul tempo che verrà.